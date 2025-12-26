|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Transfer timefrom 1h 40min
Total travel timefrom 1d 13h 42min
Transfer station
HOSTA
Transfer timefrom 2h 33min
Total travel timefrom 2d 20h 39min
Transfer station
LAZAREVSKAYA
Transfer timefrom 6h 1min
Total travel timefrom 2d 17h 9min
Transfer station
GORYACHIY KLYUCH
Transfer timefrom 1h 5min
Total travel timefrom 2d 11h 43min
Transfer station
SOCHI
Transfer timefrom 3h 29min
Total travel timefrom 2d 19h 39min
Transfer station
TUAPSE
Transfer timefrom 1h 13min
Total travel timefrom 2d 15h 42min
Transfer station
ADLER
Transfer timefrom 2h 9min
Total travel timefrom 2d 21h 3min
Transfer station
LOOE
Transfer timefrom 4h 34min
Total travel timefrom 2d 18h 38min
Transfer station
SALSK
Transfer timefrom 1h 8min
Total travel timefrom 2d 4h 42min
Transfer station
SARATOV
Transfer timefrom 2h 43min
Total travel timefrom 2d 54min
Transfer station
VOLGOGRAD
Transfer timefrom 2h 45min
Total travel timefrom 2d 1h 57min
Transfer station
PETROV VAL
Transfer timefrom 1h 26min
Total travel timefrom 2d 2h 14min
Transfer station
IMER KURORT
Transfer timefrom 1h 21min
Total travel timefrom 2d 21h 51min
Transfer station
ST PETERSBURG
Transfer timefrom 5h 16min
Total travel timefrom 2d 12h 59min
