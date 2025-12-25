|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 5h 31min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 7h 55min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 2h 4min
|
Total travel timefrom 13h 6min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 36min
|
Total travel timefrom 1d 4h 17min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 5h 49min
|
Total travel timefrom 1d 22h 57min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 3h 47min
|
Total travel timefrom 21h 23min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 2min
|
Total travel timefrom 2d 5h 56min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 3h 29min
|
Total travel timefrom 2d 12h 53min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 39min
|
Total travel timefrom 2d 8h 45min
|Choose
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 4h 37min
|
Total travel timefrom 2d 11h 50min
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 4h 43min
|
Total travel timefrom 2d 7h
|Choose
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 3h 1min
|
Total travel timefrom 2d 13h 20min
|Choose
|
Transfer station
KIRSANOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 9h 48min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 10min
|
Total travel timefrom 15h 27min
|Choose
|
Transfer station
TAMBOVChoose
|
Transfer timefrom 9h 20min
|
Total travel timefrom 12h 28min
|Choose