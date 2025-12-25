|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 37min
|
Total travel timefrom 14h 6min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 15min
|
Total travel timefrom 17h 36min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 16h 50min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 17h 25min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 18h 56min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 1d 5h 53min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 18h 14min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 2h 39min
|
Total travel timefrom 1d 2h 9min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 1d 17h 14min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 3h 1min
|
Total travel timefrom 1d 20h 44min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 15min
|
Total travel timefrom 1d 18h 56min
|Choose