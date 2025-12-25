|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 1d 17h 34min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 3h 51min
|
Total travel timefrom 1d 3h 15min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 6h 22min
|
Total travel timefrom 1d 1h 45min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 8h 36min
|
Total travel timefrom 1d 8h 56min
|Choose
|
Transfer station
RUZAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 39min
|
Total travel timefrom 1d 6h 22min
|Choose