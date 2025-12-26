|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 1d 5h 23min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 1d 11h 11min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 6h 10min
|
Total travel timefrom 17h 56min
|Choose
|
Transfer station
KINELChoose
|
Transfer timefrom 4h 5min
|
Total travel timefrom 1d 5h 58min
|Choose
|
Transfer station
VERHNIY UFALEYChoose
|
Transfer timefrom 2h 17min
|
Total travel timefrom 14h 25min
|Choose
|
Transfer station
KUVANDIEKChoose
|
Transfer timefrom 3h 11min
|
Total travel timefrom 13h 2min
|Choose
|
Transfer station
MEDNOGORSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 12min
|
Total travel timefrom 12h 1min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 2d 19h 38min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 17h 37min
|
Total travel timefrom 1d 9h 30min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 10h 10min
|
Total travel timefrom 1d 2h 31min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 13h 36min
|
Total travel timefrom 23h 5min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 51min
|
Total travel timefrom 1d 13h 4min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 3h 50min
|
Total travel timefrom 2d 2h 14min
|Choose
|
Transfer station
KIESHTIEMChoose
|
Transfer timefrom 4h 47min
|
Total travel timefrom 12h 5min
|Choose
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 36min
|
Total travel timefrom 1d 10h 12min
|Choose