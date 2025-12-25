|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 2h 28min
|
Total travel timefrom 22h 54min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 4h 22min
|
Total travel timefrom 1d 9h 18min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSK-URALSKIYChoose
|
Transfer timefrom 8h 17min
|
Total travel timefrom 1d 5h 23min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 15h 20min
|
Total travel timefrom 22h 20min
|Choose
|
Transfer station
TAMERLANChoose
|
Transfer timefrom 21h 58min
|
Total travel timefrom 15h 42min
|Choose
|
Transfer station
TROITSKChoose
|
Transfer timefrom 19h 11min
|
Total travel timefrom 18h 29min
|Choose