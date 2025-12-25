|Transfer station
Transfer station
BARABINSK
Transfer time from 1h 48min
Total travel time from 6h 31min
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOYE
Transfer time from 1h 14min
Total travel time from 7h 8min
Transfer station
TATARSKAYA
Transfer time from 1h 8min
Total travel time from 7h 23min
Transfer station
YURGA
Transfer time from 1h 5min
Total travel time from 12h 21min
Transfer station
TYUMEN
Transfer time from 1h 47min
Total travel time from 20h 52min
Transfer station
ISHIM
Transfer time from 1h 55min
Total travel time from 13h 40min
Transfer station
TAYGA
Transfer time from 1h 13min
Total travel time from 14h 31min
Transfer station
MARIINSK
Transfer time from 1h 32min
Total travel time from 19h 2min
Transfer station
ANZHERSKAYA
Transfer time from 2h 21min
Total travel time from 15h 38min
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time from 1h 33min
Total travel time from 1d 7h 12min
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYA
Transfer time from 2h 26min
Total travel time from 11h 2min
Transfer station
ACHINSK
Transfer time from 1h 9min
Total travel time from 1d 1h 47min
Transfer station
BOGOTOL
Transfer time from 1h 58min
Total travel time from 23h 39min
Transfer station
IRKUTSK
Transfer time from 1h 21min
Total travel time from 2d 21h 17min
