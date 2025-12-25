|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 21h 49min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 2h 43min
|
Total travel timefrom 1d 8h 46min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 8h 35min
|
Total travel timefrom 1d 4h 9min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 1d 2h 10min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 13h 13min
|
Total travel timefrom 3d 9h 20min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 42min
|
Total travel timefrom 1d 14h 32min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 1d 22h 49min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 6h 56min
|
Total travel timefrom 1d 18h 14min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 4h 29min
|
Total travel timefrom 1d 20h 42min
|Choose
|
Transfer station
SULEYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 1d 23h 45min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 16h 5min
|
Total travel timefrom 3d 7h 26min
|Choose
|
Transfer station
YALUTOROVSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 32min
|
Total travel timefrom 1d 3h 24min
|Choose
|
Transfer station
ZAVODOUKOVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 31min
|
Total travel timefrom 1d 3h 29min
|Choose
|
Transfer station
GOLIESHMANOVOChoose
|
Transfer timefrom 3h 13min
|
Total travel timefrom 1d 3h 59min
|Choose
|
Transfer station
MASLYANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 1d 4h 33min
|Choose