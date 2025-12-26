|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ULAN-UDEIChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 2d 5h 38min
|Choose
|
Transfer station
IRKUTSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 26min
|
Total travel timefrom 2d 8h 36min
|Choose
|
Transfer station
SLYUDYANKAChoose
|
Transfer timefrom 12h 17min
|
Total travel timefrom 2d 8h
|Choose
|
Transfer station
BAYKALSKChoose
|
Transfer timefrom 12h 23min
|
Total travel timefrom 2d 7h 53min
|Choose
|
Transfer station
MIESOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 12min
|
Total travel timefrom 2d 8h 2min
|Choose
|
Transfer station
VIEDRINOChoose
|
Transfer timefrom 12h 22min
|
Total travel timefrom 2d 11h 38min
|Choose
|
Transfer station
TANHOYChoose
|
Transfer timefrom 12h 21min
|
Total travel timefrom 2d 11h 39min
|Choose
|
Transfer station
TATAUROVOChoose
|
Transfer timefrom 12h 58min
|
Total travel timefrom 2d 11h 2min
|Choose
|
Transfer station
TIMLYUYChoose
|
Transfer timefrom 12h 49min
|
Total travel timefrom 2d 11h 11min
|Choose
|
Transfer station
SELENGAChoose
|
Transfer timefrom 12h 49min
|
Total travel timefrom 2d 11h 11min
|Choose
|
Transfer station
KEDROVAYA-SIBIRSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 21min
|
Total travel timefrom 2d 11h 39min
|Choose
|
Transfer station
PEREEMNAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 21min
|
Total travel timefrom 2d 11h 39min
|Choose