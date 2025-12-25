|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 1d 8h 7min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 20h 26min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 59min
|
Total travel timefrom 1d 14h 24min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 1d 16h 13min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 4h 59min
|
Total travel timefrom 1d 12h 24min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 42min
|
Total travel timefrom 4d 6h 21min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 6h 16min
|
Total travel timefrom 2d 17h 30min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 26min
|
Total travel timefrom 2d 19h 20min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 48min
|
Total travel timefrom 1d 9h 49min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 6h
|
Total travel timefrom 1d 10h 55min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 40min
|
Total travel timefrom 1d 9h 48min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 9h 10min
|
Total travel timefrom 2d 9h 26min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 6h 54min
|
Total travel timefrom 1d 9h 34min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 6h 38min
|
Total travel timefrom 1d 9h 46min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 7h 39min
|
Total travel timefrom 1d 9h 16min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 6h 39min
|
Total travel timefrom 1d 9h 47min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 6h 48min
|
Total travel timefrom 1d 9h 43min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 28min
|
Total travel timefrom 1d 22h 3min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 6h 36min
|
Total travel timefrom 3d 48min
|Choose
|
Transfer station
KUNGURChoose
|
Transfer timefrom 3h 55min
|
Total travel timefrom 2d 7h 11min
|Choose
|
Transfer station
UST-YUGANChoose
|
Transfer timefrom 6h 43min
|
Total travel timefrom 1d 10h 12min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 1d 16h 39min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 7h 9min
|
Total travel timefrom 2d 18h 9min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 10h 20min
|
Total travel timefrom 2d 14h 56min
|Choose
|
Transfer station
REVDAChoose
|
Transfer timefrom 10h 31min
|
Total travel timefrom 2d 4h 7min
|Choose
|
Transfer station
DRUZHININOChoose
|
Transfer timefrom 9h 14min
|
Total travel timefrom 2d 5h 32min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 17h 19min
|
Total travel timefrom 2d 8h
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 14h 3min
|
Total travel timefrom 2d 11h 16min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 22h 10min
|
Total travel timefrom 2d 3h 9min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 19h 33min
|
Total travel timefrom 2d 5h 46min
|Choose
|
Transfer station
SULEYAChoose
|
Transfer timefrom 16h 21min
|
Total travel timefrom 2d 8h 58min
|Choose
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 14h 38min
|
Total travel timefrom 2d 10h 41min
|Choose
|
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 13h 10min
|
Total travel timefrom 2d 12h 11min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 12h 6min
|
Total travel timefrom 3d 3h 5min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 5h 54min
|
Total travel timefrom 3d 10h 28min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 13h 30min
|
Total travel timefrom 3d 1h 41min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 17h 40min
|
Total travel timefrom 2d 21h 31min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 22h 11min
|
Total travel timefrom 2d 17h
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 15h 1min
|
Total travel timefrom 3d 10min
|Choose
|
Transfer station
SARAPULChoose
|
Transfer timefrom 19h 34min
|
Total travel timefrom 2d 19h 37min
|Choose
|
Transfer station
KUEDAChoose
|
Transfer timefrom 23h 20min
|
Total travel timefrom 2d 15h 51min
|Choose
|
Transfer station
CHADChoose
|
Transfer timefrom 2h 19min
|
Total travel timefrom 2d 12h 52min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOUFIMSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 12min
|
Total travel timefrom 2d 10h 59min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 7h 41min
|
Total travel timefrom 3d 7h 30min
|Choose
|
Transfer station
MINYARChoose
|
Transfer timefrom 11h 11min
|
Total travel timefrom 2d 15h 46min
|Choose
|
Transfer station
CHEBARKULChoose
|
Transfer timefrom 23h
|
Total travel timefrom 2d 3h 57min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 10h 58min
|
Total travel timefrom 3d 17h 20min
|Choose
|
Transfer station
VLADIMIRChoose
|
Transfer timefrom 4h 22min
|
Total travel timefrom 3d 23h 56min
|Choose
|
Transfer station
KOVROV 1Choose
|
Transfer timefrom 6h 11min
|
Total travel timefrom 3d 22h 7min
|Choose
|
Transfer station
SEMENOVChoose
|
Transfer timefrom 12h 45min
|
Total travel timefrom 3d 15h 33min
|Choose
|
Transfer station
AMZYAChoose
|
Transfer timefrom 21h 19min
|
Total travel timefrom 2d 18h 12min
|Choose
|
Transfer station
KAMBARKAChoose
|
Transfer timefrom 20h 55min
|
Total travel timefrom 2d 18h 36min
|Choose