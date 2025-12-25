|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 23min
|
Total travel timefrom 1d 19h 12min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 2d 6h 30min
|Choose
|
Transfer station
ZAVODOUKOVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 4min
|
Total travel timefrom 1d 16h 31min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 11h 46min
|
Total travel timefrom 1d 11h 49min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 7h 3min
|
Total travel timefrom 2d 3h 2min
|Choose
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 15h 16min
|
Total travel timefrom 1d 8h 19min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 10h 50min
|
Total travel timefrom 1d 23h 30min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 8h 51min
|
Total travel timefrom 2d 1h 35min
|Choose