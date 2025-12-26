|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 1d 12h 6min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 1d 17h 24min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 2h 46min
|
Total travel timefrom 1d 12h 48min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 2d 4h 32min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 1d 21h 5min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 1d 18h 53min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 1d 13h 16min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 3h 20min
|
Total travel timefrom 2d 6h 3min
|Choose
|
Transfer station
VLADIMIRChoose
|
Transfer timefrom 2h 58min
|
Total travel timefrom 1d 11h 48min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 11min
|
Total travel timefrom 1d 14h 14min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 2h 33min
|
Total travel timefrom 1d 13h 52min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 1d 10h 42min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 3h 23min
|
Total travel timefrom 1d 15h 10min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 1h 50min
|
Total travel timefrom 1d 17h 57min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 2d 10h 43min
|Choose