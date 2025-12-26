|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 5h 22min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 2h 38min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 3h 5min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 3h 44min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 4h 42min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 2h 32min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 3h 4min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 23h 35min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 23h 44min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 1d 15h 9min
|Choose
|
Transfer station
TULAChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 9h 50min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 1d 9h 57min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 1d 12h 29min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 9h 22min
|Choose