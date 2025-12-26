|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 1d 21h 7min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 1h 37min
|
Total travel timefrom 2d 2h 49min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 23min
|
Total travel timefrom 1d 21h 49min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 12h 16min
|
Total travel timefrom 1d 22h 31min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 11h 34min
|
Total travel timefrom 1d 22h 14min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 2min
|
Total travel timefrom 1d 22h 29min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 12h 9min
|
Total travel timefrom 1d 22h 12min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 11h 37min
|
Total travel timefrom 1d 22h 36min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 11h 56min
|
Total travel timefrom 1d 22h 16min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 11h 42min
|
Total travel timefrom 1d 22h 34min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 11h 28min
|
Total travel timefrom 1d 22h 43min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 22h 58min
|
Total travel timefrom 2d 18min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 22h 57min
|
Total travel timefrom 2d 19min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 22h 11min
|
Total travel timefrom 1d 23h 22min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 22h 54min
|
Total travel timefrom 2d 22min
|Choose