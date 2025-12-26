|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 7h 19min
|
Total travel timefrom 1d 22h 2min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 27min
|
Total travel timefrom 1d 9h 27min
|Choose
|
Transfer station
REVDAChoose
|
Transfer timefrom 19h 46min
|
Total travel timefrom 2d 1h 46min
|Choose
|
Transfer station
DRUZHININOChoose
|
Transfer timefrom 18h 25min
|
Total travel timefrom 2d 3h 7min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 11h 5min
|
Total travel timefrom 1d 18h 16min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 15h 1min
|
Total travel timefrom 1d 14h 20min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 12h 56min
|
Total travel timefrom 1d 16h 25min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 13h
|
Total travel timefrom 2d 9h 45min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 3h 41min
|
Total travel timefrom 2d 17h 51min
|Choose
|
Transfer station
AMZYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 38min
|
Total travel timefrom 2d 14h 54min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 7h 40min
|
Total travel timefrom 2d 13h 52min
|Choose
|
Transfer station
SARAPULChoose
|
Transfer timefrom 5h 15min
|
Total travel timefrom 2d 16h 17min
|Choose
|
Transfer station
KUEDAChoose
|
Transfer timefrom 8h 48min
|
Total travel timefrom 2d 12h 44min
|Choose
|
Transfer station
CHERNUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 9h 44min
|
Total travel timefrom 2d 11h 48min
|Choose
|
Transfer station
CHADChoose
|
Transfer timefrom 11h 45min
|
Total travel timefrom 2d 9h 47min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOUFIMSKChoose
|
Transfer timefrom 13h 39min
|
Total travel timefrom 2d 7h 53min
|Choose
|
Transfer station
KAMBARKAChoose
|
Transfer timefrom 6h 14min
|
Total travel timefrom 2d 15h 18min
|Choose