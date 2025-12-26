|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 15min
|
Total travel timefrom 22h 27min
|Choose
|
Transfer station
UYARChoose
|
Transfer timefrom 1h 31min
|
Total travel timefrom 23h 13min
|Choose
|
Transfer station
IRKUTSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 59min
|
Total travel timefrom 2d 7h 18min
|Choose
|
Transfer station
SAYANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 40min
|
Total travel timefrom 22h 54min
|Choose
|
Transfer station
ANGARSKChoose
|
Transfer timefrom 13h 2min
|
Total travel timefrom 2d 5h 42min
|Choose
|
Transfer station
ZIMAChoose
|
Transfer timefrom 20h 30min
|
Total travel timefrom 1d 22h 11min
|Choose
|
Transfer station
CHEREMHOVOChoose
|
Transfer timefrom 15h 59min
|
Total travel timefrom 2d 2h 42min
|Choose
|
Transfer station
ZALARIChoose
|
Transfer timefrom 17h 58min
|
Total travel timefrom 2d 43min
|Choose
|
Transfer station
KUYTUNChoose
|
Transfer timefrom 22h 22min
|
Total travel timefrom 1d 20h 19min
|Choose
|
Transfer station
USOLE-SIBIRSKOEChoose
|
Transfer timefrom 13h 58min
|
Total travel timefrom 2d 4h 44min
|Choose
|
Transfer station
ABAKANChoose
|
Transfer timefrom 12h 20min
|
Total travel timefrom 1d 23min
|Choose
|
Transfer station
ABAKUMOVKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 28min
|
Total travel timefrom 1d 4h 6min
|Choose
|
Transfer station
IRBEYSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 50min
|
Total travel timefrom 1d 1h 44min
|Choose
|
Transfer station
AVDAChoose
|
Transfer timefrom 16h 21min
|
Total travel timefrom 1d 12min
|Choose
|
Transfer station
TAYSHETChoose
|
Transfer timefrom 6h 51min
|
Total travel timefrom 1d 8h 23min
|Choose