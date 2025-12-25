|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 7h 41min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 23min
|
Total travel timefrom 1d 4h 17min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 2h 32min
|
Total travel timefrom 20h 54min
|Choose
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 10min
|
Total travel timefrom 17h 22min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 47min
|
Total travel timefrom 12h 43min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 1d 15h 41min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 18h 12min
|
Total travel timefrom 8h 47min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 10h 49min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 18h 3min
|
Total travel timefrom 8h 57min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 2h 30min
|
Total travel timefrom 2d 17h 56min
|Choose
|
Transfer station
ARTIESHTAChoose
|
Transfer timefrom 12h 56min
|
Total travel timefrom 17h 6min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 1h 56min
|
Total travel timefrom 1d 12h 30min
|Choose
|
Transfer station
ZAVODOUKOVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 4min
|
Total travel timefrom 1d 2h 51min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 18h 15min
|
Total travel timefrom 8h 47min
|Choose