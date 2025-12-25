|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOW
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 1d 1h 28min
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 1d 16h 59min
|
Transfer station
TVER
|
Transfer timefrom 1h 49min
|
Total travel timefrom 1d 15h 17min
|
Transfer station
ROSTOV
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 1d 6h 8min
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOK
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 1d 16h 21min
|
Transfer station
M VISHERA
|
Transfer timefrom 8h 43min
|
Total travel timefrom 1d 18h 47min
|
Transfer station
LISKI
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 1d 4h 33min
|
Transfer station
ROSSOSH
|
Transfer timefrom 2h 38min
|
Total travel timefrom 1d 4h 51min
|
Transfer station
VORONEZ
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 1d 4h 29min
|
Transfer station
OKULOVKA
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 1d 17h 59min
|
Transfer station
RYAZAN
|
Transfer timefrom 4h 36min
|
Total travel timefrom 1d 3h 37min
|
Transfer station
GRYAZI
|
Transfer timefrom 2h
|
Total travel timefrom 1d 4h 13min
|
Transfer station
SHAHTNAYA
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 17h 26min
|
Transfer station
NOVOCHERKASSK
|
Transfer timefrom 1h 49min
|
Total travel timefrom 1d 17h 22min
