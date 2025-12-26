|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 17h 32min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 6min
|
Total travel timefrom 23h 45min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 18h 12min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 18h 9min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 18h 2min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 1h 35min
|
Total travel timefrom 18h 25min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 45min
|
Total travel timefrom 18h 28min
|Choose
|
Transfer station
KANEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 18h 47min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 57min
|
Total travel timefrom 20h 46min
|Choose
|
Transfer station
STAROMINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 18h 59min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 57min
|
Total travel timefrom 20h 33min
|Choose
|
Transfer station
TONNELNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 18h 31min
|Choose
|
Transfer station
TIMASHEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 18h 7min
|Choose
|
Transfer station
KRIMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 18h 20min
|Choose