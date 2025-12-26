|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 37min
|
Total travel timefrom 15h 31min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 14h 24min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 52min
|
Total travel timefrom 20h 53min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 4h 19min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 3h 3min
|
Total travel timefrom 1d 2min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 15h 53min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 4h 4min
|
Total travel timefrom 1d 1h 38min
|Choose
|
Transfer station
BELGORODChoose
|
Transfer timefrom 2h 34min
|
Total travel timefrom 1d 13h 13min
|Choose
|
Transfer station
RUZAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 54min
|
Total travel timefrom 15h 40min
|Choose
|
Transfer station
RZHAVAChoose
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 1d 11h 20min
|Choose
|
Transfer station
TAMBOVChoose
|
Transfer timefrom 7h 13min
|
Total travel timefrom 21h 56min
|Choose
|
Transfer station
PROHOROVKAChoose
|
Transfer timefrom 6h 27min
|
Total travel timefrom 1d 12h 4min
|Choose
|
Transfer station
INZAChoose
|
Transfer timefrom 2h 24min
|
Total travel timefrom 16h 56min
|Choose
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 45min
|
Total travel timefrom 17h 18min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h 42min
|
Total travel timefrom 17h 17min
|Choose