|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 55min
|
Total travel timefrom 17h 33min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 3h 4min
|
Total travel timefrom 2d 2h 10min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 3d 9h 15min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 3d 29min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 3h 33min
|
Total travel timefrom 3d 6h 51min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 36min
|
Total travel timefrom 3d 5h 12min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 52min
|
Total travel timefrom 3d 18h 21min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 10h 38min
|
Total travel timefrom 18h 13min
|Choose
|
Transfer station
ANZHERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 53min
|
Total travel timefrom 4d 4h 14min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 6h 56min
|
Total travel timefrom 4d 11min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 4h 47min
|
Total travel timefrom 4d 2h 20min
|Choose
|
Transfer station
KUNGURChoose
|
Transfer timefrom 5h 30min
|
Total travel timefrom 2d 2h 37min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 5h 44min
|
Total travel timefrom 2d 19h 55min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOYARSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 25min
|
Total travel timefrom 4d 23h 2min
|Choose