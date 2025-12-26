|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 2h 24min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 12min
|
Total travel timefrom 1d 10h 54min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 43min
|
Total travel timefrom 1d 7h 35min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 1d 8h 21min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 1d 6h 51min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 1d 8h 2min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 1d 8h 3min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 55min
|
Total travel timefrom 1d 7h 49min
|Choose
|
Transfer station
ZVEREVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 12min
|
Total travel timefrom 1d 8h 17min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 2h 41min
|
Total travel timefrom 1d 8h 16min
|Choose
|
Transfer station
SULINChoose
|
Transfer timefrom 2h 42min
|
Total travel timefrom 1d 11h 45min
|Choose
|
Transfer station
STAROMINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 19min
|
Total travel timefrom 1d 18h 25min
|Choose