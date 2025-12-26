|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 17h 55min
|Choose
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 9min
|
Total travel timefrom 17h 7min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 3h 47min
|
Total travel timefrom 1d 9h 36min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 2d 1h 35min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 6h 46min
|
Total travel timefrom 2d 12h 47min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 17min
|
Total travel timefrom 1d 22h 45min
|Choose
|
Transfer station
PETROV VALChoose
|
Transfer timefrom 1h 41min
|
Total travel timefrom 1d 2h 11min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 48min
|
Total travel timefrom 19h 2min
|Choose
|
Transfer station
ATKARSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 18min
|
Total travel timefrom 18h 53min
|Choose
|
Transfer station
BOGOYAVLENSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 16min
|
Total travel timefrom 19h 29min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 2h 4min
|
Total travel timefrom 1d 20h 6min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 10h 55min
|
Total travel timefrom 1d 19h 53min
|Choose