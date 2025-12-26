|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 12h 48min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 5h 1min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 38min
|
Total travel timefrom 1d 10h 35min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 17min
|
Total travel timefrom 1d 22h 24min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 5h 15min
|
Total travel timefrom 9h 42min
|Choose
|
Transfer station
SERGACHChoose
|
Transfer timefrom 1h 37min
|
Total travel timefrom 5h 15min
|Choose
|
Transfer station
SHUMERLYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 37min
|
Total travel timefrom 5h 27min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 8h 21min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 18h 45min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 52min
|
Total travel timefrom 2d 12h 26min
|Choose
|
Transfer station
SARANSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 46min
|
Total travel timefrom 11h 58min
|Choose