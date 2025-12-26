|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 1d 10h 27min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 23h 49min
|Choose
|
Transfer station
VLADIMIRChoose
|
Transfer timefrom 2h 26min
|
Total travel timefrom 1d 5h 41min
|Choose
|
Transfer station
KOVROV 1Choose
|
Transfer timefrom 3h 56min
|
Total travel timefrom 1d 4h 25min
|Choose
|
Transfer station
DZERZHINSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 15min
|
Total travel timefrom 1d 1h 37min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 52min
|
Total travel timefrom 1d 7h 49min
|Choose
|
Transfer station
VYAZNIKIChoose
|
Transfer timefrom 5h 23min
|
Total travel timefrom 1d 3h 24min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 4h 9min
|
Total travel timefrom 22h 58min
|Choose
|
Transfer station
PERMChoose
|
Transfer timefrom 2h 36min
|
Total travel timefrom 23h 59min
|Choose
|
Transfer station
KOTELNICHChoose
|
Transfer timefrom 4h 5min
|
Total travel timefrom 23h 32min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 3h 39min
|
Total travel timefrom 23h 59min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 22min
|
Total travel timefrom 1d 25min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 1d 9h 59min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 34min
|
Total travel timefrom 1d 18h 51min
|Choose