|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 2h 51min
|
Total travel timefrom 2d 22h 14min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 1h 43min
|
Total travel timefrom 2d 21h 37min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 2d 11h 7min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 12h 44min
|
Total travel timefrom 2d 12h 31min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 2d 23h 32min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 23min
|
Total travel timefrom 3d 9h 5min
|Choose
|
Transfer station
KINELChoose
|
Transfer timefrom 2h 34min
|
Total travel timefrom 3d 6h 24min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 13h 13min
|
Total travel timefrom 2d 12h 2min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 14h 52min
|
Total travel timefrom 4d 1h 43min
|Choose
|
Transfer station
ASTRAKHANChoose
|
Transfer timefrom 4h 34min
|
Total travel timefrom 4d 9h 32min
|Choose
|
Transfer station
URBAHChoose
|
Transfer timefrom 22h 22min
|
Total travel timefrom 3d 15h 44min
|Choose
|
Transfer station
KRASNIEY KUTChoose
|
Transfer timefrom 20h 58min
|
Total travel timefrom 3d 17h 8min
|Choose
|
Transfer station
GMELINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 18h 34min
|
Total travel timefrom 3d 19h 32min
|Choose
|
Transfer station
PALLASOVKAChoose
|
Transfer timefrom 17h 25min
|
Total travel timefrom 3d 20h 41min
|Choose
|
Transfer station
EILTONChoose
|
Transfer timefrom 14h 45min
|
Total travel timefrom 3d 23h 21min
|Choose
|
Transfer station
VERHNIY BASKUNCHAKChoose
|
Transfer timefrom 12h 8min
|
Total travel timefrom 4d 1h 58min
|Choose
|
Transfer station
HARABALINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 59min
|
Total travel timefrom 4d 5h 7min
|Choose
|
Transfer station
ASHULUKChoose
|
Transfer timefrom 8h 20min
|
Total travel timefrom 4d 5h 46min
|Choose
|
Transfer station
AKSARAYSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 16min
|
Total travel timefrom 4d 7h 50min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 15h 39min
|
Total travel timefrom 3d 6h 44min
|Choose
|
Transfer station
KUZNETSKChoose
|
Transfer timefrom 15h 35min
|
Total travel timefrom 3d 6h 48min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 22h 33min
|
Total travel timefrom 3d 16h 6min
|Choose
|
Transfer station
ZHIGULEVSKChoose
|
Transfer timefrom 14h 43min
|
Total travel timefrom 3d 7h 40min
|Choose
|
Transfer station
ZHIGULEVSKOE MOREChoose
|
Transfer timefrom 14h 48min
|
Total travel timefrom 3d 7h 35min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSK-URALSKIYChoose
|
Transfer timefrom 13h 54min
|
Total travel timefrom 2d 18h 9min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 13h 32min
|
Total travel timefrom 2d 11h 43min
|Choose
|
Transfer station
VERHNIY UFALEYChoose
|
Transfer timefrom 7h 52min
|
Total travel timefrom 2d 18h 55min
|Choose
|
Transfer station
KIESHTIEMChoose
|
Transfer timefrom 4h 50min
|
Total travel timefrom 2d 21h 57min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 3h 34min
|
Total travel timefrom 2d 14h 31min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 4h 26min
|
Total travel timefrom 2d 13h 39min
|Choose