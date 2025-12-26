|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 1d 22h 47min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 1min
|
Total travel timefrom 2d 10min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 2d 13h 58min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 50min
|
Total travel timefrom 2d 22h 33min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 2d 13h 5min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 2h 25min
|
Total travel timefrom 2d 2h 40min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 4h 36min
|
Total travel timefrom 2d 3h 19min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 57min
|
Total travel timefrom 2d 2h 19min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 20min
|
Total travel timefrom 2d 14h 14min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 2d 16h 9min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 5h 49min
|
Total travel timefrom 2d 14h
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 55min
|
Total travel timefrom 2d 2h 41min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 5min
|
Total travel timefrom 2d 2h 35min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 2h 42min
|
Total travel timefrom 2d 3h 7min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 3h 5min
|
Total travel timefrom 2d 2h 48min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 2h 40min
|
Total travel timefrom 2d 3h 2min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 2h 45min
|
Total travel timefrom 2d 3h 8min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 4h 12min
|
Total travel timefrom 3d 9h 48min
|Choose
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 13h 5min
|
Total travel timefrom 2d 15h 58min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 5min
|
Total travel timefrom 2d 15h 54min
|Choose
|
Transfer station
SIMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 13min
|
Total travel timefrom 2d 14h 45min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 5h 8min
|
Total travel timefrom 2d 14h 42min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 13h 43min
|
Total travel timefrom 2d 3h 30min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 8h 26min
|
Total travel timefrom 2d 13h 12min
|Choose
|
Transfer station
UST-YUGANChoose
|
Transfer timefrom 2h 34min
|
Total travel timefrom 2d 3h 19min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 2d 5h 26min
|Choose
|
Transfer station
CHEBARKULChoose
|
Transfer timefrom 4h 46min
|
Total travel timefrom 2d 15h 7min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 4h 56min
|
Total travel timefrom 2d 14h 54min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 5h
|
Total travel timefrom 2d 14h 55min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 4h 48min
|
Total travel timefrom 2d 15h 7min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 4h 56min
|
Total travel timefrom 2d 14h 57min
|Choose
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 56min
|
Total travel timefrom 2d 14h 56min
|Choose
|
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 29min
|
Total travel timefrom 2d 14h 30min
|Choose
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 43min
|
Total travel timefrom 2d 16h 57min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 4h 3min
|
Total travel timefrom 2d 4h 31min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 4h 53min
|
Total travel timefrom 2d 2h 35min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 4h 50min
|
Total travel timefrom 2d 2h 42min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 5h 2min
|
Total travel timefrom 2d 2h 32min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 4h 51min
|
Total travel timefrom 2d 2h 43min
|Choose
|
Transfer station
ULYANOVSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 9min
|
Total travel timefrom 2d 11h 21min
|Choose
|
Transfer station
YALUTOROVSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 20min
|
Total travel timefrom 2d 6h 52min
|Choose
|
Transfer station
ZAVODOUKOVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 28min
|
Total travel timefrom 2d 7h 43min
|Choose
|
Transfer station
ELANSKIYChoose
|
Transfer timefrom 16h 42min
|
Total travel timefrom 2d 3h 30min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 4h 24min
|
Total travel timefrom 2d 2h 57min
|Choose
|
Transfer station
SARAPULChoose
|
Transfer timefrom 4h 34min
|
Total travel timefrom 2d 2h 56min
|Choose
|
Transfer station
CHERNUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 21min
|
Total travel timefrom 2d 2h 57min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOUFIMSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 12min
|
Total travel timefrom 2d 2h 55min
|Choose
|
Transfer station
ASTRAKHANChoose
|
Transfer timefrom 6h 56min
|
Total travel timefrom 3d 22h 7min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 36min
|
Total travel timefrom 3d 19min
|Choose
|
Transfer station
URBAHChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 3d 5h 40min
|Choose
|
Transfer station
KRASNIEY KUTChoose
|
Transfer timefrom 6h 23min
|
Total travel timefrom 3d 6h 57min
|Choose
|
Transfer station
GMELINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 10min
|
Total travel timefrom 3d 9h 10min
|Choose
|
Transfer station
PALLASOVKAChoose
|
Transfer timefrom 3h 5min
|
Total travel timefrom 3d 10h 15min
|Choose
|
Transfer station
VERHNIY BASKUNCHAKChoose
|
Transfer timefrom 14h 34min
|
Total travel timefrom 3d 15h 10min
|Choose
|
Transfer station
HARABALINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 15min
|
Total travel timefrom 3d 18h 5min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 2h 1min
|
Total travel timefrom 2d 21h 27min
|Choose
|
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 21min
|
Total travel timefrom 2d 15h 2min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 2d 15h 1min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 4h 19min
|
Total travel timefrom 2d 15h 2min
|Choose
|
Transfer station
PRIYUTOVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 22min
|
Total travel timefrom 2d 14h 50min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 4h 30min
|
Total travel timefrom 2d 14h 34min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 4h 23min
|
Total travel timefrom 2d 14h 54min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 21min
|
Total travel timefrom 2d 14h 47min
|Choose
|
Transfer station
REVDAChoose
|
Transfer timefrom 3h 34min
|
Total travel timefrom 2d 5h 33min
|Choose
|
Transfer station
DRUZHININOChoose
|
Transfer timefrom 4h 35min
|
Total travel timefrom 2d 5h 5min
|Choose
|
Transfer station
GOLIESHMANOVOChoose
|
Transfer timefrom 11h 10min
|
Total travel timefrom 2d 10h 51min
|Choose
|
Transfer station
MASLYANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 55min
|
Total travel timefrom 2d 14h 44min
|Choose
|
Transfer station
SULEYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 9min
|
Total travel timefrom 2d 22h 1min
|Choose
|
Transfer station
BARNAULChoose
|
Transfer timefrom 9h 23min
|
Total travel timefrom 4d 4h 35min
|Choose
|
Transfer station
KUEDAChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 2d 5h 20min
|Choose
|
Transfer station
CHADChoose
|
Transfer timefrom 4h 20min
|
Total travel timefrom 2d 5h 20min
|Choose
|
Transfer station
PETROV VALChoose
|
Transfer timefrom 6h 46min
|
Total travel timefrom 3d 8h 22min
|Choose
|
Transfer station
VOLSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 20min
|
Total travel timefrom 3d 2h 46min
|Choose
|
Transfer station
BALAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 9h 17min
|
Total travel timefrom 3d 2h 49min
|Choose
|
Transfer station
EILTONChoose
|
Transfer timefrom 17h 19min
|
Total travel timefrom 3d 15h 51min
|Choose
|
Transfer station
ASHULUKChoose
|
Transfer timefrom 18h 40min
|
Total travel timefrom 3d 18h 40min
|Choose
|
Transfer station
ASEEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 23h
|
Total travel timefrom 3d 3h 4min
|Choose
|
Transfer station
CHAADAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 23h 1min
|
Total travel timefrom 3d 3h 3min
|Choose
|
Transfer station
KUZNETSKChoose
|
Transfer timefrom 23h 3min
|
Total travel timefrom 3d 3h 1min
|Choose
|
Transfer station
KLYUCHIKIChoose
|
Transfer timefrom 22h 59min
|
Total travel timefrom 3d 3h 5min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSPASSKOEChoose
|
Transfer timefrom 22h 55min
|
Total travel timefrom 3d 3h 9min
|Choose
|
Transfer station
KINELChoose
|
Transfer timefrom 13h 14min
|
Total travel timefrom 2d 23h 25min
|Choose
|
Transfer station
DAVLEKANOVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 32min
|
Total travel timefrom 2d 17h 13min
|Choose
|
Transfer station
MINYARChoose
|
Transfer timefrom 21h 29min
|
Total travel timefrom 2d 23h 6min
|Choose
|
Transfer station
ZHIGULEVSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 12min
|
Total travel timefrom 2d 20h 33min
|Choose
|
Transfer station
ZHIGULEVSKOE MOREChoose
|
Transfer timefrom 5h 27min
|
Total travel timefrom 2d 20h 18min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSK-URALSKIYChoose
|
Transfer timefrom 13h 54min
|
Total travel timefrom 2d 9h 5min
|Choose
|
Transfer station
UST-TAVDAChoose
|
Transfer timefrom 18h 30min
|
Total travel timefrom 2d 3h 33min
|Choose
|
Transfer station
LYUBINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 17min
|
Total travel timefrom 2d 19h 8min
|Choose
|
Transfer station
SHTABKAChoose
|
Transfer timefrom 16h 4min
|
Total travel timefrom 4d 9h 21min
|Choose
|
Transfer station
SARAYSKIYChoose
|
Transfer timefrom 16h 39min
|
Total travel timefrom 4d 8h 46min
|Choose
|
Transfer station
REBRIHAChoose
|
Transfer timefrom 19h 17min
|
Total travel timefrom 4d 6h 8min
|Choose
|
Transfer station
PANOVOChoose
|
Transfer timefrom 19h 51min
|
Total travel timefrom 4d 5h 34min
|Choose
|
Transfer station
PODSTEPNIEYChoose
|
Transfer timefrom 20h 24min
|
Total travel timefrom 4d 5h 1min
|Choose
|
Transfer station
KORCHINOChoose
|
Transfer timefrom 21h 9min
|
Total travel timefrom 4d 4h 16min
|Choose
|
Transfer station
OVECHKINOChoose
|
Transfer timefrom 21h 58min
|
Total travel timefrom 4d 3h 27min
|Choose
|
Transfer station
GILEVKAChoose
|
Transfer timefrom 23h 7min
|
Total travel timefrom 4d 2h 18min
|Choose
|
Transfer station
AMZYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 23min
|
Total travel timefrom 2d 5h 17min
|Choose