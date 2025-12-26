|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
APOLLONSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 13min
|
Total travel timefrom 1d 12h 57min
|Choose
|
Transfer station
MINERALNIYE VODIChoose
|
Transfer timefrom 6h 1min
|
Total travel timefrom 1d 12h 9min
|Choose
|
Transfer station
GEORGIEVSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 18min
|
Total travel timefrom 1d 12h 52min
|Choose
|
Transfer station
PROHLADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 13min
|
Total travel timefrom 1d 12h 57min
|Choose
|
Transfer station
KOTLYAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 4h 56min
|
Total travel timefrom 1d 13h 14min
|Choose