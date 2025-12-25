|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 21min
|
Total travel timefrom 1d 19h 34min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 7h 25min
|
Total travel timefrom 1d 23h 51min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 16h 34min
|
Total travel timefrom 2d 36min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 15h 45min
|
Total travel timefrom 2d 33min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 17h 45min
|
Total travel timefrom 2d 1h 2min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 17h 15min
|
Total travel timefrom 2d 38min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 17h 14min
|
Total travel timefrom 2d 13h 25min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 18h 46min
|
Total travel timefrom 2d 1h 59min
|Choose