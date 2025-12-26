|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 2d 2h 43min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 7h 15min
|
Total travel timefrom 3d 16h 30min
|Choose
|
Transfer station
TAYGAChoose
|
Transfer timefrom 1h 34min
|
Total travel timefrom 2d 2h 41min
|Choose
|
Transfer station
CANASChoose
|
Transfer timefrom 4h 17min
|
Total travel timefrom 2d 5h 47min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 38min
|
Total travel timefrom 3d 14h 56min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 4h 12min
|
Total travel timefrom 2d 4h 55min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 3d 19h 30min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 14h 3min
|
Total travel timefrom 3d 12h 57min
|Choose
|
Transfer station
ZVEREVOChoose
|
Transfer timefrom 9h 13min
|
Total travel timefrom 3d 14h 54min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 10h 41min
|
Total travel timefrom 3d 17h 23min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 42min
|
Total travel timefrom 2d 6h 2min
|Choose
|
Transfer station
KUTEYNIKOVOChoose
|
Transfer timefrom 16h
|
Total travel timefrom 3d 14h 18min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 31min
|
Total travel timefrom 4d 1h 33min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 2d 2h 17min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 20h 10min
|
Total travel timefrom 3d 10h 36min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 57min
|
Total travel timefrom 2d 3h 47min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 31min
|
Total travel timefrom 2d 4h 13min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 6h 40min
|
Total travel timefrom 2d 4h 4min
|Choose
|
Transfer station
ISHIMChoose
|
Transfer timefrom 8h 55min
|
Total travel timefrom 2d 6h 36min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 25min
|
Total travel timefrom 2d 4h 19min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 4h 25min
|
Total travel timefrom 2d 5h 39min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 9h 45min
|
Total travel timefrom 2d 5h 4min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 4h 12min
|
Total travel timefrom 2d 5h 25min
|Choose
|
Transfer station
KUSHCHEVKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 39min
|
Total travel timefrom 4d 6h 17min
|Choose
|
Transfer station
KRIELOVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 26min
|
Total travel timefrom 4d 7h 36min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 4d 3h 23min
|Choose
|
Transfer station
DRUZHININOChoose
|
Transfer timefrom 9h 50min
|
Total travel timefrom 2d 5h 20min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 6h 26min
|
Total travel timefrom 2d 7h 43min
|Choose
|
Transfer station
MASLYANSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 52min
|
Total travel timefrom 2d 7h 59min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 16min
|
Total travel timefrom 2d 10h 42min
|Choose
|
Transfer station
NAZIEVAEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 37min
|
Total travel timefrom 2d 8h 14min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 9h 38min
|
Total travel timefrom 2d 5h 56min
|Choose
|
Transfer station
YANAULChoose
|
Transfer timefrom 9h 35min
|
Total travel timefrom 2d 5h 37min
|Choose
|
Transfer station
SARAPULChoose
|
Transfer timefrom 9h 43min
|
Total travel timefrom 2d 5h 24min
|Choose
|
Transfer station
CHERNUSHKAChoose
|
Transfer timefrom 9h 29min
|
Total travel timefrom 2d 5h 43min
|Choose
|
Transfer station
KRASNOUFIMSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 29min
|
Total travel timefrom 2d 5h 51min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 25min
|
Total travel timefrom 4d 15h 9min
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 5h 10min
|
Total travel timefrom 4d 13h 24min
|Choose
|
Transfer station
ARMAVIRChoose
|
Transfer timefrom 8h 23min
|
Total travel timefrom 4d 6h 20min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 3h 18min
|
Total travel timefrom 3d 3h 31min
|Choose
|
Transfer station
EVDAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 9min
|
Total travel timefrom 3d 5h 17min
|Choose
|
Transfer station
SARANSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 23min
|
Total travel timefrom 2d 11h 35min
|Choose
|
Transfer station
KISELEVSKChoose
|
Transfer timefrom 23h 6min
|
Total travel timefrom 3d 2h 21min
|Choose
|
Transfer station
ALTAYSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 56min
|
Total travel timefrom 2d 18h 26min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 9h 47min
|
Total travel timefrom 2d 7h 4min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 3h 7min
|
Total travel timefrom 4d 19h 27min
|Choose
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 4h 16min
|
Total travel timefrom 4d 18h 18min
|Choose
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 2h 38min
|
Total travel timefrom 4d 19h 56min
|Choose
|
Transfer station
ZAYTSEVKAChoose
|
Transfer timefrom 22h 26min
|
Total travel timefrom 3d 13h 33min
|Choose
|
Transfer station
PROKOPEVSKChoose
|
Transfer timefrom 22h 13min
|
Total travel timefrom 3d 3h 28min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUZNETSKChoose
|
Transfer timefrom 20h 31min
|
Total travel timefrom 3d 5h 10min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 50min
|
Total travel timefrom 2d 10h 4min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 18h 56min
|
Total travel timefrom 2d 13h 18min
|Choose
|
Transfer station
MOSHKOVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 30min
|
Total travel timefrom 2d 12h 26min
|Choose
|
Transfer station
BARNAULChoose
|
Transfer timefrom 11h 27min
|
Total travel timefrom 2d 19h 17min
|Choose
|
Transfer station
CHULIEMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h 7min
|
Total travel timefrom 2d 6h 44min
|Choose
|
Transfer station
KRASNIEY UZELChoose
|
Transfer timefrom 21h 35min
|
Total travel timefrom 2d 10h 13min
|Choose
|
Transfer station
BISERTSKIY ZAVODChoose
|
Transfer timefrom 9h 20min
|
Total travel timefrom 2d 7h 31min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 6h 31min
|
Total travel timefrom 5d 55min
|Choose