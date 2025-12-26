|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 1d 1h 37min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 1h 9min
|
Total travel timefrom 1d 8h 6min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 22min
|
Total travel timefrom 1d 6h 51min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 1h 8min
|
Total travel timefrom 1d 7h 35min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 1h 42min
|
Total travel timefrom 1d 6h 45min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 1h 13min
|
Total travel timefrom 1d 6h 44min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 1h 31min
|
Total travel timefrom 1d 5h 27min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOV-YAROSLAVSKIYChoose
|
Transfer timefrom 4h 17min
|
Total travel timefrom 1d 12h 8min
|Choose
|
Transfer station
PETROZAVODSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 24min
|
Total travel timefrom 1d 2h 29min
|Choose
|
Transfer station
YAROSLAVLChoose
|
Transfer timefrom 4h 49min
|
Total travel timefrom 1d 12h 3min
|Choose
|
Transfer station
ALEKSANDROVChoose
|
Transfer timefrom 4h 37min
|
Total travel timefrom 1d 13h 5min
|Choose
|
Transfer station
PODPOROZHEChoose
|
Transfer timefrom 1h 49min
|
Total travel timefrom 1d 2h 54min
|Choose
|
Transfer station
LODEYNOE POLEChoose
|
Transfer timefrom 1h 48min
|
Total travel timefrom 1d 2h 52min
|Choose
|
Transfer station
DANILOVChoose
|
Transfer timefrom 5h 25min
|
Total travel timefrom 1d 11h 23min
|Choose