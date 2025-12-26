FAQ Support Navigator
Transfer stations MOSCOW - NERYUNGRI

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
KRASNOYARSK
Transfer time
from 18h 57min
Total travel time
from 5d 50min		 Choose
Transfer station
ZAOZERNAYA
Transfer time
from 19h 2min
Total travel time
from 5d 45min		 Choose
Transfer station
INGASHSKAYA
Transfer time
from 18h 51min
Total travel time
from 5d 46min		 Choose
Transfer station
ILANSKAYA
Transfer time
from 19h 17min
Total travel time
from 5d 30min		 Choose
Transfer station
UYAR
Transfer time
from 19h 2min
Total travel time
from 5d 45min		 Choose
Transfer station
RESHOTIE
Transfer time
from 18h 49min
Total travel time
from 5d 46min		 Choose
Transfer station
KANSK-ENISEYSKIY
Transfer time
from 19h 3min
Total travel time
from 5d 44min		 Choose
Transfer station
BELOGORSK
Transfer time
from 4h 30min
Total travel time
from 6d 8h 57min		 Choose
Transfer station
TALDAN
Transfer time
from 10h 27min
Total travel time
from 5d 16h 8min		 Choose
Transfer station
LEDYANAYA
Transfer time
from 8h 11min
Total travel time
from 6d 5h 4min		 Choose
Transfer station
SVOBODNIEY
Transfer time
from 6h 54min
Total travel time
from 6d 6h 22min		 Choose
Transfer station
SKOVORODINO
Transfer time
from 1h 57min
Total travel time
from 5d 10h 44min		 Choose
Transfer station
TIEGDA
Transfer time
from 4h 17min
Total travel time
from 5d 22h 18min		 Choose
Transfer station
MAGDAGACHI
Transfer time
from 7h 4min
Total travel time
from 5d 19h 31min		 Choose
Transfer station
SHIMANOVSKAYA
Transfer time
from 9h 52min
Total travel time
from 6d 3h 22min		 Choose
Transfer station
TAYSHET
Transfer time
from 18h 55min
Total travel time
from 5d 42min		 Choose
Transfer station
USHUMUN
Transfer time
from 13h 7min
Total travel time
from 6d 10h 58min		 Choose
Transfer station
SERIESHEVO
Transfer time
from 18h 36min
Total travel time
from 6d 7h 59min		 Choose
Transfer station
BRATSK
Transfer time
from 23h 17min
Total travel time
from 5d 1h 31min		 Choose
