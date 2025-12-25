|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 1h 30min
|
Total travel timefrom 1d 12h 51min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 1d 14h 8min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 1d 12h 16min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 59min
|
Total travel timefrom 1d 11h 53min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 8min
|
Total travel timefrom 1d 8h 10min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 1d 14h 58min
|Choose
|
Transfer station
NOVOCHERKASSKChoose
|
Transfer timefrom 4h 27min
|
Total travel timefrom 1d 9h 34min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 50min
|
Total travel timefrom 1d 11h 11min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 41min
|
Total travel timefrom 1d 10h 20min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 1d 11h 38min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 22min
|
Total travel timefrom 1d 8h 26min
|Choose
|
Transfer station
USMANChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 1d 15h 9min
|Choose