No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations MOSCOW - MAGNITOGORSK

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
KRASNODAR
Transfer time
from 5h 22min
Total travel time
from 2d 19h 31min
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer time
from 13h 23min
Total travel time
from 1d 13h 22min
Transfer station
TYUMEN
Transfer time
from 1h
Total travel time
from 2d 59min
Transfer station
TIHORETSKAYA
Transfer time
from 2h 49min
Total travel time
from 2d 19h 57min
Transfer station
SAMARA
Transfer time
from 1h 44min
Total travel time
from 1d 4h 24min
Transfer station
KAMIESHLOV
Transfer time
from 6h 16min
Total travel time
from 1d 21h 17min
Transfer station
GORYACHIY KLYUCH
Transfer time
from 1h 33min
Total travel time
from 2d 22h 35min
Transfer station
LAZAREVSKAYA
Transfer time
from 3h 13min
Total travel time
from 3d 4h 34min
Transfer station
TUAPSE
Transfer time
from 4h 54min
Total travel time
from 3d 3h 4min
Transfer station
TALITSA
Transfer time
from 4h 16min
Total travel time
from 1d 23h 14min
Transfer station
CHELYABINSK
Transfer time
from 15h 40min
Total travel time
from 1d 13h 21min
Transfer station
HOSTA
Transfer time
from 5h 43min
Total travel time
from 3d 8h 32min
Transfer station
SOCHI
Transfer time
from 6h 37min
Total travel time
from 3d 7h 38min
Transfer station
ADLER
Transfer time
from 5h 16min
Total travel time
from 3d 8h 59min
Transfer station
UFA
Transfer time
from 2h 1min
Total travel time
from 1d 7h 14min
Transfer station
CHAPAEVSK
Transfer time
from 3h 38min
Total travel time
from 1d 7h 17min
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYA
Transfer time
from 3h 42min
Total travel time
from 1d 7h 13min
Transfer station
DINSKAYA
Transfer time
from 10h 29min
Total travel time
from 3d 5h 36min
Transfer station
VQSELKI
Transfer time
from 13h 52min
Total travel time
from 3d 2h 13min
Transfer station
KORENOVSK
Transfer time
from 12h 33min
Total travel time
from 3d 3h 32min
Transfer station
POHVISTNEVO
Transfer time
from 1h 33min
Total travel time
from 1d 5h 42min
Transfer station
NOVOOTRADNAYA
Transfer time
from 1h 34min
Total travel time
from 1d 5h 41min
Transfer station
BUGURUSLAN
Transfer time
from 1h 33min
Total travel time
from 1d 5h 42min
Transfer station
PRIYUTOVO
Transfer time
from 2h 1min
Total travel time
from 1d 5h 14min
Transfer station
RAEVKA
Transfer time
from 2h 10min
Total travel time
from 1d 5h 5min
Transfer station
DEMA
Transfer time
from 4h 17min
Total travel time
from 1d 13h 46min
Transfer station
ABDULINO
Transfer time
from 1h 54min
Total travel time
from 1d 5h 21min
Transfer station
AKSAKOVO
Transfer time
from 2h 4min
Total travel time
from 1d 5h 11min
Transfer station
CHISHMIE
Transfer time
from 4h 18min
Total travel time
from 1d 11h 45min
Transfer station
KAMENSK-URALSKIY
Transfer time
from 16h 39min
Total travel time
from 1d 13h 50min
Transfer station
TOBOLSK
Transfer time
from 1h
Total travel time
from 2d 10h 52min
Transfer station
LOOE
Transfer time
from 12h 11min
Total travel time
from 3d 14h 56min
