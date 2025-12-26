|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 5h 22min
|
Total travel timefrom 2d 19h 31min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 13h 23min
|
Total travel timefrom 1d 13h 22min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 2d 59min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 49min
|
Total travel timefrom 2d 19h 57min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 1h 44min
|
Total travel timefrom 1d 4h 24min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 6h 16min
|
Total travel timefrom 1d 21h 17min
|Choose
|
Transfer station
GORYACHIY KLYUCHChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 2d 22h 35min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 13min
|
Total travel timefrom 3d 4h 34min
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 4h 54min
|
Total travel timefrom 3d 3h 4min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 4h 16min
|
Total travel timefrom 1d 23h 14min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 15h 40min
|
Total travel timefrom 1d 13h 21min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 5h 43min
|
Total travel timefrom 3d 8h 32min
|Choose
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 6h 37min
|
Total travel timefrom 3d 7h 38min
|Choose
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 5h 16min
|
Total travel timefrom 3d 8h 59min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 2h 1min
|
Total travel timefrom 1d 7h 14min
|Choose
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 38min
|
Total travel timefrom 1d 7h 17min
|Choose
|
Transfer station
NOVOKUIBYSHEVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 3h 42min
|
Total travel timefrom 1d 7h 13min
|Choose
|
Transfer station
DINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 10h 29min
|
Total travel timefrom 3d 5h 36min
|Choose
|
Transfer station
VQSELKIChoose
|
Transfer timefrom 13h 52min
|
Total travel timefrom 3d 2h 13min
|Choose
|
Transfer station
KORENOVSKChoose
|
Transfer timefrom 12h 33min
|
Total travel timefrom 3d 3h 32min
|Choose
|
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 1d 5h 42min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 34min
|
Total travel timefrom 1d 5h 41min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 1h 33min
|
Total travel timefrom 1d 5h 42min
|Choose
|
Transfer station
PRIYUTOVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 1min
|
Total travel timefrom 1d 5h 14min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 2h 10min
|
Total travel timefrom 1d 5h 5min
|Choose
|
Transfer station
DEMAChoose
|
Transfer timefrom 4h 17min
|
Total travel timefrom 1d 13h 46min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 54min
|
Total travel timefrom 1d 5h 21min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 4min
|
Total travel timefrom 1d 5h 11min
|Choose
|
Transfer station
CHISHMIEChoose
|
Transfer timefrom 4h 18min
|
Total travel timefrom 1d 11h 45min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSK-URALSKIYChoose
|
Transfer timefrom 16h 39min
|
Total travel timefrom 1d 13h 50min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 2d 10h 52min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 12h 11min
|
Total travel timefrom 3d 14h 56min
|Choose