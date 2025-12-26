|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 4d 11h 32min
|Choose
|
Transfer station
YURGAChoose
|
Transfer timefrom 8h 51min
|
Total travel timefrom 4d 18h 48min
|Choose
|
Transfer station
NOVOSIBIRSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 30min
|
Total travel timefrom 4d 17h 25min
|Choose
|
Transfer station
BARABINSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 19min
|
Total travel timefrom 4d 16h 39min
|Choose
|
Transfer station
OMSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 49min
|
Total travel timefrom 4d 16h 5min
|Choose
|
Transfer station
OZERO-KARACHINSKOEChoose
|
Transfer timefrom 8h 51min
|
Total travel timefrom 4d 17h 5min
|Choose
|
Transfer station
TATARSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 57min
|
Total travel timefrom 4d 16h 57min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 8h 47min
|
Total travel timefrom 5d 4h 23min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 6h 55min
|
Total travel timefrom 5d 6h 27min
|Choose
|
Transfer station
KIROVChoose
|
Transfer timefrom 5h 45min
|
Total travel timefrom 5d 12h 49min
|Choose
|
Transfer station
BOLOTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 46min
|
Total travel timefrom 4d 19h 5min
|Choose
|
Transfer station
KARGATChoose
|
Transfer timefrom 8h 46min
|
Total travel timefrom 4d 19h 5min
|Choose
|
Transfer station
CHANIEChoose
|
Transfer timefrom 8h 48min
|
Total travel timefrom 4d 19h 3min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 22h 9min
|
Total travel timefrom 4d 17h 51min
|Choose
|
Transfer station
VLADIMIRChoose
|
Transfer timefrom 22h 36min
|
Total travel timefrom 4d 17h 24min
|Choose
|
Transfer station
KOVROV 1Choose
|
Transfer timefrom 22h 10min
|
Total travel timefrom 4d 17h 50min
|Choose
|
Transfer station
ZUEVKAChoose
|
Transfer timefrom 8h 49min
|
Total travel timefrom 5d 9h 45min
|Choose
|
Transfer station
KALACHINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 18h 30min
|
Total travel timefrom 4d 20h 39min
|Choose
|
Transfer station
FALENKIChoose
|
Transfer timefrom 4h 40min
|
Total travel timefrom 5d 14h 17min
|Choose