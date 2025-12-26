|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 2d 10h 43min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 7h 33min
|
Total travel timefrom 2d 14h 32min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 6h 49min
|
Total travel timefrom 2d 15h 15min
|Choose
|
Transfer station
VYATSKIYE POLYANAChoose
|
Transfer timefrom 9h 32min
|
Total travel timefrom 2d 20h 39min
|Choose
|
Transfer station
KIZNERChoose
|
Transfer timefrom 9h 11min
|
Total travel timefrom 2d 21h 1min
|Choose
|
Transfer station
AGRYZChoose
|
Transfer timefrom 9h
|
Total travel timefrom 2d 21h 23min
|Choose
|
Transfer station
MOZHGAChoose
|
Transfer timefrom 9h 2min
|
Total travel timefrom 2d 21h 11min
|Choose
|
Transfer station
KAZANChoose
|
Transfer timefrom 11h 29min
|
Total travel timefrom 2d 18h 41min
|Choose
|
Transfer station
VOLGOGRADChoose
|
Transfer timefrom 10h 21min
|
Total travel timefrom 2d 16h 14min
|Choose
|
Transfer station
PETROV VALChoose
|
Transfer timefrom 9h 49min
|
Total travel timefrom 2d 16h 46min
|Choose
|
Transfer station
VOZROZHDENIEChoose
|
Transfer timefrom 10h 29min
|
Total travel timefrom 2d 15h 39min
|Choose
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 6h 30min
|
Total travel timefrom 2d 14h 24min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 10h 28min
|
Total travel timefrom 2d 15h 45min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 5h 31min
|
Total travel timefrom 2d 15h 29min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 13min
|
Total travel timefrom 2d 14h 30min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 5h 55min
|
Total travel timefrom 2d 15h 22min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 5h 49min
|
Total travel timefrom 2d 15h 25min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 6h 19min
|
Total travel timefrom 2d 15h 14min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 6h 5min
|
Total travel timefrom 2d 15h 19min
|Choose
|
Transfer station
SULEYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 52min
|
Total travel timefrom 2d 15h 23min
|Choose
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 50min
|
Total travel timefrom 2d 15h 24min
|Choose
|
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 5h 56min
|
Total travel timefrom 2d 15h 21min
|Choose
|
Transfer station
ZELENY DOLChoose
|
Transfer timefrom 10h 31min
|
Total travel timefrom 2d 18h 49min
|Choose
|
Transfer station
KULATKAChoose
|
Transfer timefrom 10h 30min
|
Total travel timefrom 2d 19h 53min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 8h 45min
|
Total travel timefrom 2d 13h 40min
|Choose
|
Transfer station
KINELChoose
|
Transfer timefrom 7h 59min
|
Total travel timefrom 2d 14h 26min
|Choose
|
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 8h 6min
|
Total travel timefrom 2d 14h 19min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 2min
|
Total travel timefrom 2d 14h 23min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 8h 6min
|
Total travel timefrom 2d 14h 19min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 8h 15min
|
Total travel timefrom 2d 14h 10min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 8h 15min
|
Total travel timefrom 2d 14h 10min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 8h 21min
|
Total travel timefrom 2d 14h 4min
|Choose
|
Transfer station
ULYANOVSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 28min
|
Total travel timefrom 2d 19h 55min
|Choose
|
Transfer station
NIZHNY NOVGORODChoose
|
Transfer timefrom 14h 7min
|
Total travel timefrom 2d 22h 46min
|Choose
|
Transfer station
VLADIMIRChoose
|
Transfer timefrom 13h 58min
|
Total travel timefrom 2d 22h 55min
|Choose
|
Transfer station
KOVROV 1Choose
|
Transfer timefrom 13h 34min
|
Total travel timefrom 2d 23h 19min
|Choose
|
Transfer station
BUAChoose
|
Transfer timefrom 10h 34min
|
Total travel timefrom 2d 19h 49min
|Choose
|
Transfer station
YARChoose
|
Transfer timefrom 2h 39min
|
Total travel timefrom 3d 12h 48min
|Choose
|
Transfer station
BALEZINOChoose
|
Transfer timefrom 5h 44min
|
Total travel timefrom 3d 9h 43min
|Choose
|
Transfer station
GLAZOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 52min
|
Total travel timefrom 3d 11h 35min
|Choose
|
Transfer station
SVIYAZHSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 41min
|
Total travel timefrom 2d 19h 42min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 12h 25min
|
Total travel timefrom 3d 20h 40min
|Choose
|
Transfer station
LOOEChoose
|
Transfer timefrom 14h 41min
|
Total travel timefrom 3d 18h 24min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 16h 49min
|
Total travel timefrom 3d 16h 16min
|Choose
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 13h 22min
|
Total travel timefrom 3d 19h 43min
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 18h 27min
|
Total travel timefrom 3d 14h 38min
|Choose
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 11h 58min
|
Total travel timefrom 3d 21h 7min
|Choose