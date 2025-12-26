FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations MINERALNIYE VODI - TOBOLSK

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h
Total travel time
from 2d 10h 43min		 Choose
Transfer station
SARATOV
Choose
Transfer time
from 7h 33min
Total travel time
from 2d 14h 32min		 Choose
Transfer station
SENNAYA
Choose
Transfer time
from 6h 49min
Total travel time
from 2d 15h 15min		 Choose
Transfer station
VYATSKIYE POLYANA
Choose
Transfer time
from 9h 32min
Total travel time
from 2d 20h 39min		 Choose
Transfer station
KIZNER
Choose
Transfer time
from 9h 11min
Total travel time
from 2d 21h 1min		 Choose
Transfer station
AGRYZ
Choose
Transfer time
from 9h
Total travel time
from 2d 21h 23min		 Choose
Transfer station
MOZHGA
Choose
Transfer time
from 9h 2min
Total travel time
from 2d 21h 11min		 Choose
Transfer station
KAZAN
Choose
Transfer time
from 11h 29min
Total travel time
from 2d 18h 41min		 Choose
Transfer station
VOLGOGRAD
Choose
Transfer time
from 10h 21min
Total travel time
from 2d 16h 14min		 Choose
Transfer station
PETROV VAL
Choose
Transfer time
from 9h 49min
Total travel time
from 2d 16h 46min		 Choose
Transfer station
VOZROZHDENIE
Choose
Transfer time
from 10h 29min
Total travel time
from 2d 15h 39min		 Choose
Transfer station
UFA
Choose
Transfer time
from 6h 30min
Total travel time
from 2d 14h 24min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 10h 28min
Total travel time
from 2d 15h 45min		 Choose
Transfer station
ASHA
Choose
Transfer time
from 5h 31min
Total travel time
from 2d 15h 29min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 7h 13min
Total travel time
from 2d 14h 30min		 Choose
Transfer station
BERDYAUSH
Choose
Transfer time
from 5h 55min
Total travel time
from 2d 15h 22min		 Choose
Transfer station
UST-KATAV
Choose
Transfer time
from 5h 49min
Total travel time
from 2d 15h 25min		 Choose
Transfer station
MIASS
Choose
Transfer time
from 6h 19min
Total travel time
from 2d 15h 14min		 Choose
Transfer station
ZLATOUST
Choose
Transfer time
from 6h 5min
Total travel time
from 2d 15h 19min		 Choose
Transfer station
SULEYA
Choose
Transfer time
from 5h 52min
Total travel time
from 2d 15h 23min		 Choose
Transfer station
VYAZOVAYA
Choose
Transfer time
from 5h 50min
Total travel time
from 2d 15h 24min		 Choose
Transfer station
KROPACHEVO
Choose
Transfer time
from 5h 56min
Total travel time
from 2d 15h 21min		 Choose
Transfer station
ZELENY DOL
Choose
Transfer time
from 10h 31min
Total travel time
from 2d 18h 49min		 Choose
Transfer station
KULATKA
Choose
Transfer time
from 10h 30min
Total travel time
from 2d 19h 53min		 Choose
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 8h 45min
Total travel time
from 2d 13h 40min		 Choose
Transfer station
KINEL
Choose
Transfer time
from 7h 59min
Total travel time
from 2d 14h 26min		 Choose
Transfer station
POHVISTNEVO
Choose
Transfer time
from 8h 6min
Total travel time
from 2d 14h 19min		 Choose
Transfer station
NOVOOTRADNAYA
Choose
Transfer time
from 8h 2min
Total travel time
from 2d 14h 23min		 Choose
Transfer station
BUGURUSLAN
Choose
Transfer time
from 8h 6min
Total travel time
from 2d 14h 19min		 Choose
Transfer station
RAEVKA
Choose
Transfer time
from 8h 15min
Total travel time
from 2d 14h 10min		 Choose
Transfer station
ABDULINO
Choose
Transfer time
from 8h 15min
Total travel time
from 2d 14h 10min		 Choose
Transfer station
AKSAKOVO
Choose
Transfer time
from 8h 21min
Total travel time
from 2d 14h 4min		 Choose
Transfer station
ULYANOVSK
Choose
Transfer time
from 10h 28min
Total travel time
from 2d 19h 55min		 Choose
Transfer station
NIZHNY NOVGOROD
Choose
Transfer time
from 14h 7min
Total travel time
from 2d 22h 46min		 Choose
Transfer station
VLADIMIR
Choose
Transfer time
from 13h 58min
Total travel time
from 2d 22h 55min		 Choose
Transfer station
KOVROV 1
Choose
Transfer time
from 13h 34min
Total travel time
from 2d 23h 19min		 Choose
Transfer station
BUA
Choose
Transfer time
from 10h 34min
Total travel time
from 2d 19h 49min		 Choose
Transfer station
YAR
Choose
Transfer time
from 2h 39min
Total travel time
from 3d 12h 48min		 Choose
Transfer station
BALEZINO
Choose
Transfer time
from 5h 44min
Total travel time
from 3d 9h 43min		 Choose
Transfer station
GLAZOV
Choose
Transfer time
from 3h 52min
Total travel time
from 3d 11h 35min		 Choose
Transfer station
SVIYAZHSK
Choose
Transfer time
from 10h 41min
Total travel time
from 2d 19h 42min		 Choose
Transfer station
HOSTA
Choose
Transfer time
from 12h 25min
Total travel time
from 3d 20h 40min		 Choose
Transfer station
LOOE
Choose
Transfer time
from 14h 41min
Total travel time
from 3d 18h 24min		 Choose
Transfer station
LAZAREVSKAYA
Choose
Transfer time
from 16h 49min
Total travel time
from 3d 16h 16min		 Choose
Transfer station
SOCHI
Choose
Transfer time
from 13h 22min
Total travel time
from 3d 19h 43min		 Choose
Transfer station
TUAPSE
Choose
Transfer time
from 18h 27min
Total travel time
from 3d 14h 38min		 Choose
Transfer station
ADLER
Choose
Transfer time
from 11h 58min
Total travel time
from 3d 21h 7min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
cheap-flights.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru