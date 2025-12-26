|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 28min
|
Total travel timefrom 6h 35min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 16h 41min
|
Total travel timefrom 10h 53min
|Choose
|
Transfer station
BATAYSKChoose
|
Transfer timefrom 9h 8min
|
Total travel timefrom 6h 41min
|Choose
|
Transfer station
NOVOROSSIYSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 1min
|
Total travel timefrom 18h 24min
|Choose
|
Transfer station
ABINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 39min
|
Total travel timefrom 14h 46min
|Choose
|
Transfer station
ILSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 14h 39min
|
Total travel timefrom 13h 46min
|Choose
|
Transfer station
SEVERSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 15h 1min
|
Total travel timefrom 13h 24min
|Choose
|
Transfer station
TONNELNAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 14min
|
Total travel timefrom 17h 11min
|Choose
|
Transfer station
KRIMSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 12h 23min
|
Total travel timefrom 16h 2min
|Choose