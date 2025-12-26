FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations MINERALNIYE VODI - BELGOROD

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h 14min
Total travel time
from 1d 5h 21min		 Choose
Transfer station
TULA
Choose
Transfer time
from 1h 32min
Total travel time
from 1d 8h 29min		 Choose
Transfer station
OREL
Choose
Transfer time
from 1h 39min
Total travel time
from 1d 4h 27min		 Choose
Transfer station
KURSK
Choose
Transfer time
from 5h 37min
Total travel time
from 1d 33min		 Choose
Transfer station
ST PETERSBURG
Choose
Transfer time
from 10h 26min
Total travel time
from 2d 10h 26min		 Choose
Transfer station
VORONEZ
Choose
Transfer time
from 3h 37min
Total travel time
from 21h 20min		 Choose
Transfer station
M VISHERA
Choose
Transfer time
from 17h
Total travel time
from 2d 4h 20min		 Choose
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOE
Choose
Transfer time
from 2h 56min
Total travel time
from 2d 53min		 Choose
Transfer station
OKULOVKA
Choose
Transfer time
from 18h 35min
Total travel time
from 2d 2h 45min		 Choose
Transfer station
TVER
Choose
Transfer time
from 2h 18min
Total travel time
from 1d 21h 43min		 Choose
Transfer station
EFREMOV
Choose
Transfer time
from 3h 50min
Total travel time
from 1d 10h 43min		 Choose
Transfer station
UZLOVAYA
Choose
Transfer time
from 8h 46min
Total travel time
from 1d 14h 13min		 Choose
Transfer station
GRYAZI
Choose
Transfer time
from 2h 18min
Total travel time
from 1d 2h 51min		 Choose
Transfer station
YELETS
Choose
Transfer time
from 7h 48min
Total travel time
from 1d 6h 46min		 Choose
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOE
Choose
Transfer time
from 14h 40min
Total travel time
from 2d 6h 40min		 Choose
Transfer station
USMAN
Choose
Transfer time
from 11h 32min
Total travel time
from 1d 5h 51min		 Choose
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOK
Choose
Transfer time
from 4h 4min
Total travel time
from 2d 7h 8min		 Choose
Transfer station
MICHURINSK
Choose
Transfer time
from 12h 30min
Total travel time
from 1d 14h 19min		 Choose
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 20h 3min
Total travel time
from 2d 11h 38min		 Choose
Transfer station
KINEL
Choose
Transfer time
from 16h 56min
Total travel time
from 2d 14h 45min		 Choose
Transfer station
POHVISTNEVO
Choose
Transfer time
from 13h 51min
Total travel time
from 2d 17h 50min		 Choose
Transfer station
NOVOOTRADNAYA
Choose
Transfer time
from 15h 36min
Total travel time
from 2d 16h 5min		 Choose
Transfer station
BUGURUSLAN
Choose
Transfer time
from 13h 12min
Total travel time
from 2d 18h 29min		 Choose
Transfer station
RAEVKA
Choose
Transfer time
from 5h 42min
Total travel time
from 3d 1h 59min		 Choose
Transfer station
ABDULINO
Choose
Transfer time
from 10h 23min
Total travel time
from 2d 21h 18min		 Choose
Transfer station
AKSAKOVO
Choose
Transfer time
from 8h 27min
Total travel time
from 2d 23h 14min		 Choose
Transfer station
SHUMIHA
Choose
Transfer time
from 22h 58min
Total travel time
from 4d 8h 43min		 Choose
Transfer station
PETROPAVLOVSK
Choose
Transfer time
from 10h 25min
Total travel time
from 4d 21h 16min		 Choose
Transfer station
MAKUSHINO
Choose
Transfer time
from 14h 46min
Total travel time
from 4d 16h 55min		 Choose
Transfer station
PETUHOVO
Choose
Transfer time
from 13h 30min
Total travel time
from 4d 18h 11min		 Choose
Transfer station
KURGAN
Choose
Transfer time
from 19h 18min
Total travel time
from 4d 12h 23min		 Choose
Transfer station
ISILKUL
Choose
Transfer time
from 5h 26min
Total travel time
from 5d 2h 15min		 Choose
