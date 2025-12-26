|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 1h 14min
|
Total travel timefrom 1d 5h 21min
|Choose
|
Transfer station
TULAChoose
|
Transfer timefrom 1h 32min
|
Total travel timefrom 1d 8h 29min
|Choose
|
Transfer station
ORELChoose
|
Transfer timefrom 1h 39min
|
Total travel timefrom 1d 4h 27min
|Choose
|
Transfer station
KURSKChoose
|
Transfer timefrom 5h 37min
|
Total travel timefrom 1d 33min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 10h 26min
|
Total travel timefrom 2d 10h 26min
|Choose
|
Transfer station
VORONEZChoose
|
Transfer timefrom 3h 37min
|
Total travel timefrom 21h 20min
|Choose
|
Transfer station
M VISHERAChoose
|
Transfer timefrom 17h
|
Total travel timefrom 2d 4h 20min
|Choose
|
Transfer station
BOLOGOE-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 2h 56min
|
Total travel timefrom 2d 53min
|Choose
|
Transfer station
OKULOVKAChoose
|
Transfer timefrom 18h 35min
|
Total travel timefrom 2d 2h 45min
|Choose
|
Transfer station
TVERChoose
|
Transfer timefrom 2h 18min
|
Total travel timefrom 1d 21h 43min
|Choose
|
Transfer station
EFREMOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 50min
|
Total travel timefrom 1d 10h 43min
|Choose
|
Transfer station
UZLOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 46min
|
Total travel timefrom 1d 14h 13min
|Choose
|
Transfer station
GRYAZIChoose
|
Transfer timefrom 2h 18min
|
Total travel timefrom 1d 2h 51min
|Choose
|
Transfer station
YELETSChoose
|
Transfer timefrom 7h 48min
|
Total travel timefrom 1d 6h 46min
|Choose
|
Transfer station
CHUDOVO-MOSKOVSKOEChoose
|
Transfer timefrom 14h 40min
|
Total travel timefrom 2d 6h 40min
|Choose
|
Transfer station
USMANChoose
|
Transfer timefrom 11h 32min
|
Total travel timefrom 1d 5h 51min
|Choose
|
Transfer station
VYSHNY VOLOCHOKChoose
|
Transfer timefrom 4h 4min
|
Total travel timefrom 2d 7h 8min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 12h 30min
|
Total travel timefrom 1d 14h 19min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 20h 3min
|
Total travel timefrom 2d 11h 38min
|Choose
|
Transfer station
KINELChoose
|
Transfer timefrom 16h 56min
|
Total travel timefrom 2d 14h 45min
|Choose
|
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 13h 51min
|
Total travel timefrom 2d 17h 50min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 15h 36min
|
Total travel timefrom 2d 16h 5min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 13h 12min
|
Total travel timefrom 2d 18h 29min
|Choose
|
Transfer station
RAEVKAChoose
|
Transfer timefrom 5h 42min
|
Total travel timefrom 3d 1h 59min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 10h 23min
|
Total travel timefrom 2d 21h 18min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 8h 27min
|
Total travel timefrom 2d 23h 14min
|Choose
|
Transfer station
SHUMIHAChoose
|
Transfer timefrom 22h 58min
|
Total travel timefrom 4d 8h 43min
|Choose
|
Transfer station
PETROPAVLOVSKChoose
|
Transfer timefrom 10h 25min
|
Total travel timefrom 4d 21h 16min
|Choose
|
Transfer station
MAKUSHINOChoose
|
Transfer timefrom 14h 46min
|
Total travel timefrom 4d 16h 55min
|Choose
|
Transfer station
PETUHOVOChoose
|
Transfer timefrom 13h 30min
|
Total travel timefrom 4d 18h 11min
|Choose
|
Transfer station
KURGANChoose
|
Transfer timefrom 19h 18min
|
Total travel timefrom 4d 12h 23min
|Choose
|
Transfer station
ISILKULChoose
|
Transfer timefrom 5h 26min
|
Total travel timefrom 5d 2h 15min
|Choose