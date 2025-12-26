|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
KOTLASChoose
|
Transfer timefrom 11h 47min
|
Total travel timefrom 6h 37min
|Choose
|
Transfer station
SOSNOGORSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 8h 41min
|Choose
|
Transfer station
UHTAChoose
|
Transfer timefrom 2h 1min
|
Total travel timefrom 7h 50min
|Choose
|
Transfer station
KNYAZHPOGOSTChoose
|
Transfer timefrom 1h 17min
|
Total travel timefrom 2h 29min
|Choose
|
Transfer station
IRAELChoose
|
Transfer timefrom 1h 47min
|
Total travel timefrom 12h 23min
|Choose
|
Transfer station
SINDORChoose
|
Transfer timefrom 5h 48min
|
Total travel timefrom 4h 33min
|Choose
|
Transfer station
SOLVIECHEGODSKChoose
|
Transfer timefrom 12h 45min
|
Total travel timefrom 5h 46min
|Choose
|
Transfer station
PECHORAChoose
|
Transfer timefrom 2h 14min
|
Total travel timefrom 16h 20min
|Choose
|
Transfer station
KOZHVAChoose
|
Transfer timefrom 3h
|
Total travel timefrom 15h 42min
|Choose
|
Transfer station
MALAYA PERAChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 13h 8min
|Choose
|
Transfer station
NIZOVKAChoose
|
Transfer timefrom 13h 32min
|
Total travel timefrom 5h
|Choose
|
Transfer station
KADZHEROMChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 15h 44min
|Choose
|
Transfer station
URDOMAChoose
|
Transfer timefrom 1h 23min
|
Total travel timefrom 2h 20min
|Choose
|
Transfer station
CHIKSHINOChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 16h 53min
|Choose
|
Transfer station
SEYDAChoose
|
Transfer timefrom 5h 25min
|
Total travel timefrom 1d 9h 20min
|Choose