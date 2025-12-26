|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 10h 56min
|
Total travel timefrom 1d 3h 59min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 6h 50min
|
Total travel timefrom 2d 9h 44min
|Choose
|
Transfer station
BOGOYAVLENSKChoose
|
Transfer timefrom 3h 39min
|
Total travel timefrom 1d 22h 7min
|Choose
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 6h 4min
|
Total travel timefrom 1d 18h 37min
|Choose
|
Transfer station
OZHERELEChoose
|
Transfer timefrom 2h 57min
|
Total travel timefrom 2d 10h 55min
|Choose
|
Transfer station
ASTRAKHANChoose
|
Transfer timefrom 14h 41min
|
Total travel timefrom 16h 13min
|Choose
|
Transfer station
URBAHChoose
|
Transfer timefrom 18h 48min
|
Total travel timefrom 1d 6h 6min
|Choose
|
Transfer station
VERHNIY BASKUNCHAKChoose
|
Transfer timefrom 13h 28min
|
Total travel timefrom 17h 26min
|Choose
|
Transfer station
HARABALINSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 13h 44min
|
Total travel timefrom 17h 10min
|Choose