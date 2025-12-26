|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MICHURINSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 18min
|
Total travel timefrom 2d 38min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 40min
|
Total travel timefrom 2d 14h 31min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 2h 41min
|
Total travel timefrom 2d 6h 39min
|Choose
|
Transfer station
BOGOYAVLENSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 53min
|
Total travel timefrom 2d 8h 24min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 10h 56min
|
Total travel timefrom 1d 23h 56min
|Choose
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 17min
|
Total travel timefrom 2d 9h 27min
|Choose
|
Transfer station
URBAHChoose
|
Transfer timefrom 18h 48min
|
Total travel timefrom 2d 3h 36min
|Choose