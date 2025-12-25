|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 3h 36min
|
Total travel timefrom 1d 5h 44min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 25min
|
Total travel timefrom 2d 4h 56min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 2h 49min
|
Total travel timefrom 2d 6h 16min
|Choose
|
Transfer station
RYAZANChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 1d 20h 35min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 7min
|
Total travel timefrom 1d 6h 12min
|Choose
|
Transfer station
CHAPAEVSKChoose
|
Transfer timefrom 7h 58min
|
Total travel timefrom 1d 7h 22min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 23min
|
Total travel timefrom 1d 18h 10min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 3h 9min
|
Total travel timefrom 2d 13h 34min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 6h 20min
|
Total travel timefrom 2d 10h 17min
|Choose
|
Transfer station
ZLATOUSTChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 2d 15h 46min
|Choose
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 45min
|
Total travel timefrom 2d 10h 53min
|Choose
|
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 8h 2min
|
Total travel timefrom 2d 8h 25min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 9h 18min
|
Total travel timefrom 1d 11h 23min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 6h 54min
|
Total travel timefrom 1d 13h 48min
|Choose