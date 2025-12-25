FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations MAKHACHKALA - KISLOVODSK

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
NEVINNOMYSSK
Choose
Transfer time
from 2h 40min
Total travel time
from 14h 22min		 Choose
Transfer station
ARMAVIR
Choose
Transfer time
from 4h 34min
Total travel time
from 16h 13min		 Choose
Transfer station
KAVKAZSKAYA
Choose
Transfer time
from 2h 41min
Total travel time
from 18h 7min		 Choose
Transfer station
MINERALNIYE VODI
Choose
Transfer time
from 4h 3min
Total travel time
from 11h 21min		 Choose
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 1h 22min
Total travel time
from 2d 15h 43min		 Choose
Transfer station
ROSTOV
Choose
Transfer time
from 3h 53min
Total travel time
from 1d 1h 11min		 Choose
Transfer station
SARATOV
Choose
Transfer time
from 11h 52min
Total travel time
from 2d 21min		 Choose
Transfer station
TIHORETSKAYA
Choose
Transfer time
from 9h 8min
Total travel time
from 21h 37min		 Choose
Transfer station
VORONEZ
Choose
Transfer time
from 4h 11min
Total travel time
from 1d 22h 25min		 Choose
Transfer station
LISKI
Choose
Transfer time
from 6h 59min
Total travel time
from 1d 19h 40min		 Choose
Transfer station
ROSSOSH
Choose
Transfer time
from 11h 25min
Total travel time
from 1d 15h 53min		 Choose
Transfer station
NOVOCHERKASSK
Choose
Transfer time
from 1h 11min
Total travel time
from 1d 6h 31min		 Choose
Transfer station
RYAZAN
Choose
Transfer time
from 2h 41min
Total travel time
from 2d 8h 6min		 Choose
Transfer station
MICHURINSK
Choose
Transfer time
from 9h 34min
Total travel time
from 2d 2h 6min		 Choose
Transfer station
SENNAYA
Choose
Transfer time
from 5h 55min
Total travel time
from 2d 6h 43min		 Choose
Transfer station
VOZROZHDENIE
Choose
Transfer time
from 2h 49min
Total travel time
from 2d 9h 54min		 Choose
Transfer station
KUSHCHEVKA
Choose
Transfer time
from 6h 56min
Total travel time
from 22h 48min		 Choose
Transfer station
OZHERELE
Choose
Transfer time
from 20h 20min
Total travel time
from 2d 22h 19min		 Choose
Transfer station
TULA
Choose
Transfer time
from 21h 8min
Total travel time
from 2d 21h 31min		 Choose
Transfer station
BOGOYAVLENSK
Choose
Transfer time
from 6h 44min
Total travel time
from 2d 12h 50min		 Choose
Transfer station
KULATKA
Choose
Transfer time
from 3h 39min
Total travel time
from 2d 10h 33min		 Choose
Transfer station
UFA
Choose
Transfer time
from 4h 37min
Total travel time
from 3d 15h		 Choose
Transfer station
NOVOOTRADNAYA
Choose
Transfer time
from 19h 9min
Total travel time
from 3d 28min		 Choose
Transfer station
BUGURUSLAN
Choose
Transfer time
from 16h 33min
Total travel time
from 3d 3h 4min		 Choose
Transfer station
RAEVKA
Choose
Transfer time
from 9h 37min
Total travel time
from 3d 10h		 Choose
Transfer station
ABDULINO
Choose
Transfer time
from 13h 46min
Total travel time
from 3d 5h 51min		 Choose
Transfer station
AKSAKOVO
Choose
Transfer time
from 12h 5min
Total travel time
from 3d 7h 32min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 7h 9min
Total travel time
from 2d 12h 28min		 Choose
Transfer station
ASHA
Choose
Transfer time
from 23h 42min
Total travel time
from 3d 19h 55min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 17h 55min
Total travel time
from 4d 20h 17min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 4h 33min
Total travel time
from 5d 9h 39min		 Choose
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 7h 52min
Total travel time
from 4d 11h 45min		 Choose
Transfer station
BERDYAUSH
Choose
Transfer time
from 16h 37min
Total travel time
from 4d 3h		 Choose
Transfer station
UST-KATAV
Choose
Transfer time
from 19h 48min
Total travel time
from 3d 23h 49min		 Choose
Transfer station
MIASS
Choose
Transfer time
from 11h 25min
Total travel time
from 4d 8h 12min		 Choose
Transfer station
ZLATOUST
Choose
Transfer time
from 14h 30min
Total travel time
from 4d 5h 7min		 Choose
Transfer station
SULEYA
Choose
Transfer time
from 17h 33min
Total travel time
from 4d 2h 4min		 Choose
Transfer station
VYAZOVAYA
Choose
Transfer time
from 19h 13min
Total travel time
from 4d 24min		 Choose
Transfer station
KROPACHEVO
Choose
Transfer time
from 21h 32min
Total travel time
from 3d 22h 5min		 Choose
Transfer station
LIHAI
Choose
Transfer time
from 8h 13min
Total travel time
from 1d 10h 26min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
ferry2.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru