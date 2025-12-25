|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 46min
|
Total travel timefrom 2d 15h 53min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 4h 33min
|
Total travel timefrom 2d 21h 46min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 7h 32min
|
Total travel timefrom 2d 14h 10min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 57min
|
Total travel timefrom 2d 15h 27min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 3h 7min
|
Total travel timefrom 2d 4h 2min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 2d 7h 59min
|Choose
|
Transfer station
URBAHChoose
|
Transfer timefrom 2h 8min
|
Total travel timefrom 2d 9h 55min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 5h 11min
|
Total travel timefrom 2d 5h
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 8h 32min
|
Total travel timefrom 3d 15h 15min
|Choose
|
Transfer station
SENNAYAChoose
|
Transfer timefrom 5h 1min
|
Total travel timefrom 2d 4h 56min
|Choose
|
Transfer station
KULATKAChoose
|
Transfer timefrom 5h 6min
|
Total travel timefrom 2d 4h 58min
|Choose
|
Transfer station
VOZROZHDENIEChoose
|
Transfer timefrom 5h 7min
|
Total travel timefrom 2d 4h 58min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 12h 54min
|
Total travel timefrom 2d 7h 35min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 11h 55min
|
Total travel timefrom 2d 8h 27min
|Choose