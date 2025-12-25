|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
SOCHIChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 6h 18min
|Choose
|
Transfer station
HOSTAChoose
|
Transfer timefrom 1h 16min
|
Total travel timefrom 7h 3min
|Choose
|
Transfer station
ADLERChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 7h 23min
|Choose
|
Transfer station
TUAPSEChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 5h 24min
|Choose
|
Transfer station
LAZAREVSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 7min
|
Total travel timefrom 5h 26min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 11h 21min
|Choose
|
Transfer station
LISKIChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 1d 5h 8min
|Choose
|
Transfer station
TIHORETSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 5min
|
Total travel timefrom 9h 16min
|Choose
|
Transfer station
ROSSOSHChoose
|
Transfer timefrom 1h 11min
|
Total travel timefrom 1d 1h 58min
|Choose
|
Transfer station
KAMENSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 19min
|
Total travel timefrom 21h 11min
|Choose
|
Transfer station
LIHAIChoose
|
Transfer timefrom 1h 3min
|
Total travel timefrom 19h 39min
|Choose
|
Transfer station
KRASNODARChoose
|
Transfer timefrom 1h 58min
|
Total travel timefrom 6h 38min
|Choose
|
Transfer station
KAVKAZSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 10min
|
Total travel timefrom 9h 36min
|Choose
|
Transfer station
MILLEROVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 12min
|
Total travel timefrom 1d 16min
|Choose
|
Transfer station
SHAHTNAYAChoose
|
Transfer timefrom 2h 17min
|
Total travel timefrom 18h 38min
|Choose