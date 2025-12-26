|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 2h 35min
|
Total travel timefrom 1d 15h 10min
|Choose
|
Transfer station
EKATERINBURGChoose
|
Transfer timefrom 5h 16min
|
Total travel timefrom 1d 5h 14min
|Choose
|
Transfer station
TYUMENChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 17h 41min
|Choose
|
Transfer station
SIEZRANChoose
|
Transfer timefrom 6h 22min
|
Total travel timefrom 23h 21min
|Choose
|
Transfer station
BOGDANOVICHChoose
|
Transfer timefrom 7h 32min
|
Total travel timefrom 1d 11h 9min
|Choose
|
Transfer station
TALITSAChoose
|
Transfer timefrom 9h 13min
|
Total travel timefrom 1d 15h 26min
|Choose
|
Transfer station
UST-YUGANChoose
|
Transfer timefrom 5h 7min
|
Total travel timefrom 2d 19h 3min
|Choose
|
Transfer station
KUT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 8h 33min
|
Total travel timefrom 2d 15h 33min
|Choose
|
Transfer station
SURGUTChoose
|
Transfer timefrom 2h
|
Total travel timefrom 2d 22h 15min
|Choose
|
Transfer station
SALIEMChoose
|
Transfer timefrom 10h 15min
|
Total travel timefrom 2d 13h 51min
|Choose
|
Transfer station
PYT-YAHChoose
|
Transfer timefrom 6h 19min
|
Total travel timefrom 2d 17h 47min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 6h 29min
|
Total travel timefrom 1d 6h 23min
|Choose
|
Transfer station
TOBOLSKChoose
|
Transfer timefrom 20h 22min
|
Total travel timefrom 2d 4h 25min
|Choose
|
Transfer station
KAMIESHLOVChoose
|
Transfer timefrom 11h 19min
|
Total travel timefrom 1d 14h 13min
|Choose
|
Transfer station
ULT YAGUNChoose
|
Transfer timefrom 21h 39min
|
Total travel timefrom 3d 3h 11min
|Choose
|
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYAChoose
|
Transfer timefrom 16h 52min
|
Total travel timefrom 2d 7h 40min
|Choose
|
Transfer station
DEMYANKAChoose
|
Transfer timefrom 13h 53min
|
Total travel timefrom 2d 10h 39min
|Choose
|
Transfer station
UST-TAVDAChoose
|
Transfer timefrom 23h 19min
|
Total travel timefrom 2d 2h 29min
|Choose
|
Transfer station
NOYABRSKChoose
|
Transfer timefrom 12h 26min
|
Total travel timefrom 3d 13h 22min
|Choose
|
Transfer station
KOGALYMChoose
|
Transfer timefrom 17h 21min
|
Total travel timefrom 3d 8h 27min
|Choose
|
Transfer station
NOYABRSKChoose
|
Transfer timefrom 11h 39min
|
Total travel timefrom 3d 14h 9min
|Choose
|
Transfer station
HANIEMEYChoose
|
Transfer timefrom 8h 45min
|
Total travel timefrom 3d 17h 3min
|Choose
|
Transfer station
PURPEChoose
|
Transfer timefrom 4h 58min
|
Total travel timefrom 3d 20h 50min
|Choose
|
Transfer station
PUROVSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 20min
|
Total travel timefrom 4d 28min
|Choose
|
Transfer station
SIEVDARMAChoose
|
Transfer timefrom 23h 5min
|
Total travel timefrom 4d 2h 43min
|Choose
|
Transfer station
KOROTCHAEVOChoose
|
Transfer timefrom 19h 20min
|
Total travel timefrom 4d 6h 28min
|Choose
|
Transfer station
NOVIEY URENGOYChoose
|
Transfer timefrom 15h 21min
|
Total travel timefrom 4d 10h 27min
|Choose