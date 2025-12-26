FAQ Support Navigator
No direct trains found. Please select a transfer station

Transfer stations KUVANDIEK - KAZAN

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
MOSCOW
Choose
Transfer time
from 2h 35min
Total travel time
from 1d 15h 10min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 5h 16min
Total travel time
from 1d 5h 14min		 Choose
Transfer station
TYUMEN
Choose
Transfer time
from 1h
Total travel time
from 1d 17h 41min		 Choose
Transfer station
SIEZRAN
Choose
Transfer time
from 6h 22min
Total travel time
from 23h 21min		 Choose
Transfer station
BOGDANOVICH
Choose
Transfer time
from 7h 32min
Total travel time
from 1d 11h 9min		 Choose
Transfer station
TALITSA
Choose
Transfer time
from 9h 13min
Total travel time
from 1d 15h 26min		 Choose
Transfer station
UST-YUGAN
Choose
Transfer time
from 5h 7min
Total travel time
from 2d 19h 3min		 Choose
Transfer station
KUT-YAH
Choose
Transfer time
from 8h 33min
Total travel time
from 2d 15h 33min		 Choose
Transfer station
SURGUT
Choose
Transfer time
from 2h
Total travel time
from 2d 22h 15min		 Choose
Transfer station
SALIEM
Choose
Transfer time
from 10h 15min
Total travel time
from 2d 13h 51min		 Choose
Transfer station
PYT-YAH
Choose
Transfer time
from 6h 19min
Total travel time
from 2d 17h 47min		 Choose
Transfer station
PENZA
Choose
Transfer time
from 6h 29min
Total travel time
from 1d 6h 23min		 Choose
Transfer station
TOBOLSK
Choose
Transfer time
from 20h 22min
Total travel time
from 2d 4h 25min		 Choose
Transfer station
KAMIESHLOV
Choose
Transfer time
from 11h 19min
Total travel time
from 1d 14h 13min		 Choose
Transfer station
ULT YAGUN
Choose
Transfer time
from 21h 39min
Total travel time
from 3d 3h 11min		 Choose
Transfer station
YUNOST-KOMSOMOLSKAYA
Choose
Transfer time
from 16h 52min
Total travel time
from 2d 7h 40min		 Choose
Transfer station
DEMYANKA
Choose
Transfer time
from 13h 53min
Total travel time
from 2d 10h 39min		 Choose
Transfer station
UST-TAVDA
Choose
Transfer time
from 23h 19min
Total travel time
from 2d 2h 29min		 Choose
Transfer station
NOYABRSK
Choose
Transfer time
from 12h 26min
Total travel time
from 3d 13h 22min		 Choose
Transfer station
KOGALYM
Choose
Transfer time
from 17h 21min
Total travel time
from 3d 8h 27min		 Choose
Transfer station
NOYABRSK
Choose
Transfer time
from 11h 39min
Total travel time
from 3d 14h 9min		 Choose
Transfer station
HANIEMEY
Choose
Transfer time
from 8h 45min
Total travel time
from 3d 17h 3min		 Choose
Transfer station
PURPE
Choose
Transfer time
from 4h 58min
Total travel time
from 3d 20h 50min		 Choose
Transfer station
PUROVSK
Choose
Transfer time
from 1h 20min
Total travel time
from 4d 28min		 Choose
Transfer station
SIEVDARMA
Choose
Transfer time
from 23h 5min
Total travel time
from 4d 2h 43min		 Choose
Transfer station
KOROTCHAEVO
Choose
Transfer time
from 19h 20min
Total travel time
from 4d 6h 28min		 Choose
Transfer station
NOVIEY URENGOY
Choose
Transfer time
from 15h 21min
Total travel time
from 4d 10h 27min		 Choose
Support Service
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Frequently asked questions
Is it possible to purchase railway tickets in installments? Is it possible to take an animal on a trip? Will I need to issue a separate ticket? What is an electronic ticket. What type of train can I get an e-ticket for? How to buy a ticket on our website? How do I enter my personal data correctly?
Read the full information
rent-car.app
We accept payment:
/ 4 reasons to buy from us /
  • 7 years
    stable operation
    For many years we have been helping our clients to travel comfortably not only in Russia, but also to countries near and far abroad. The number of satisfied users of the service is only growing. Join us!
  • Saving
    time
    Booking railway tickets is as simple as possible - you can easily find and buy the ticket you need in a few seconds. It's so simple that you can do it on the go, in a traffic jam or at a traffic light. Anyone can handle this, even without experience ordering railway tickets online.
  • Independent
    choice of location
    You independently choose the most convenient place for you when ordering a ticket. Compartment, reserved seat, closer or further to the center of the car, car number, near the window or not - any option of your choice.. But a little advice: the earlier the order, the greater the choice of places to book.
  • Secure
    payment
    Booking tickets on the rusbiletnapoezd.ru website is absolutely safe. Your personal data, passport number, bank card details and all other confidential information are strictly protected by reliable security standards. Our service is a guarantee of security.
Subscribe to our news
zhd.online

LLC "EXTRIP", 191028, St. Petersburg, Polyustrovsky Avenue, 32.
TIN: 7841448918, OGRN: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru ask a question to a specialist

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Ticket prices include service fees. The final price is displayed on the purchase confirmation screen.

We accept payment:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru