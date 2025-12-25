|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
UFAChoose
|
Transfer timefrom 1h 27min
|
Total travel timefrom 18h 54min
|Choose
|
Transfer station
ASHAChoose
|
Transfer timefrom 4h 51min
|
Total travel timefrom 15h 38min
|Choose
|
Transfer station
BERDYAUSHChoose
|
Transfer timefrom 2h 16min
|
Total travel timefrom 9h 11min
|Choose
|
Transfer station
KROPACHEVOChoose
|
Transfer timefrom 7h 20min
|
Total travel timefrom 13h 14min
|Choose
|
Transfer station
UST-KATAVChoose
|
Transfer timefrom 8h 16min
|
Total travel timefrom 12h 18min
|Choose
|
Transfer station
VYAZOVAYAChoose
|
Transfer timefrom 8h 50min
|
Total travel timefrom 11h 43min
|Choose
|
Transfer station
CHELYABINSKChoose
|
Transfer timefrom 1h 2min
|
Total travel timefrom 6h 8min
|Choose
|
Transfer station
SULEYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 21min
|
Total travel timefrom 10h 6min
|Choose
|
Transfer station
MIASSChoose
|
Transfer timefrom 6h 34min
|
Total travel timefrom 7h 2min
|Choose
|
Transfer station
NOVOOTRADNAYAChoose
|
Transfer timefrom 1h 52min
|
Total travel timefrom 1d 10h 6min
|Choose
|
Transfer station
BUGURUSLANChoose
|
Transfer timefrom 3h 11min
|
Total travel timefrom 1d 7h 33min
|Choose
|
Transfer station
ABDULINOChoose
|
Transfer timefrom 5h 54min
|
Total travel timefrom 1d 4h 50min
|Choose
|
Transfer station
SAMARAChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 1d 12h 55min
|Choose
|
Transfer station
POHVISTNEVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 25min
|
Total travel timefrom 1d 8h 19min
|Choose
|
Transfer station
AKSAKOVOChoose
|
Transfer timefrom 7h 42min
|
Total travel timefrom 1d 3h 6min
|Choose