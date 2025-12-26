FAQ Support Navigator
Transfer stations KURGAN - MAGNITOGORSK

Transfer station Transfer time Total travel time
Transfer station
CHELYABINSK
Choose
Transfer time
from 3h 7min
Total travel time
from 10h		 Choose
Transfer station
KOTELNIKOVO
Choose
Transfer time
from 1h 45min
Total travel time
from 3d 11h 30min		 Choose
Transfer station
POHVISTNEVO
Choose
Transfer time
from 3h 52min
Total travel time
from 1d 9h 31min		 Choose
Transfer station
NOVOOTRADNAYA
Choose
Transfer time
from 2h 15min
Total travel time
from 1d 11h 17min		 Choose
Transfer station
BUGURUSLAN
Choose
Transfer time
from 4h 33min
Total travel time
from 1d 8h 45min		 Choose
Transfer station
ABDULINO
Choose
Transfer time
from 7h 33min
Total travel time
from 1d 5h 41min		 Choose
Transfer station
VOLGOGRAD
Choose
Transfer time
from 10h 2min
Total travel time
from 3d 4h 21min		 Choose
Transfer station
PETROV VAL
Choose
Transfer time
from 16h 56min
Total travel time
from 2d 21h 27min		 Choose
Transfer station
SAMARA
Choose
Transfer time
from 13h 52min
Total travel time
from 1d 14h 13min		 Choose
Transfer station
UFA
Choose
Transfer time
from 16h 48min
Total travel time
from 23h 35min		 Choose
Transfer station
PRIYUTOVO
Choose
Transfer time
from 8h 48min
Total travel time
from 1d 5h 35min		 Choose
Transfer station
RAEVKA
Choose
Transfer time
from 12h 5min
Total travel time
from 1d 2h 18min		 Choose
Transfer station
AKSAKOVO
Choose
Transfer time
from 9h 35min
Total travel time
from 1d 4h 48min		 Choose
Transfer station
EKATERINBURG
Choose
Transfer time
from 7h 15min
Total travel time
from 16h 48min		 Choose
Transfer station
KAMENSK-URALSKIY
Choose
Transfer time
from 10h 25min
Total travel time
from 13h 38min		 Choose
Transfer station
PROLETARSKAYA
Choose
Transfer time
from 10h 6min
Total travel time
from 3d 17h 59min		 Choose
Transfer station
KUBERLE
Choose
Transfer time
from 12h 26min
Total travel time
from 3d 15h 39min		 Choose
Transfer station
SALSK
Choose
Transfer time
from 8h 50min
Total travel time
from 3d 19h 15min		 Choose
Transfer station
EYA
Choose
Transfer time
from 4h 46min
Total travel time
from 3d 23h 19min		 Choose
Transfer station
PESCHANOKOPSKAYA
Choose
Transfer time
from 6h 18min
Total travel time
from 3d 21h 47min		 Choose
Transfer station
REMONTNAYA
Choose
Transfer time
from 15h 1min
Total travel time
from 3d 13h 4min		 Choose
Transfer station
ZIMOVNIKI
Choose
Transfer time
from 13h 36min
Total travel time
from 3d 14h 29min		 Choose
