|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
Transfer station
TYUMEN
Transfer timefrom 1h 8min
Total travel timefrom 1d 14h 9min
|
Transfer station
KAMIESHLOV
Transfer timefrom 4h 7min
Total travel timefrom 1d 20h 26min
|
Transfer station
EKATERINBURG
Transfer timefrom 3h 30min
Total travel timefrom 2d 3h 1min
|
Transfer station
TALITSA
Transfer timefrom 6h 7min
Total travel timefrom 1d 18h 26min
|
Transfer station
KOTELNICH
Transfer timefrom 5h 1min
Total travel timefrom 3d 12h 25min
|
Transfer station
KUNGUR
Transfer timefrom 3h 55min
Total travel timefrom 2d 13h 31min
|
Transfer station
BALEZINO
Transfer timefrom 16h 10min
Total travel timefrom 3d 1h 16min
|
Transfer station
GLAZOV
Transfer timefrom 14h 14min
Total travel timefrom 3d 3h 12min
|
Transfer station
KIROV
Transfer timefrom 8h 19min
Total travel timefrom 3d 9h 7min
|