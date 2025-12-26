|Transfer station
|Transfer time
|Total travel time
|
Transfer station
RTISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 1h 4min
|
Total travel timefrom 8h 24min
|Choose
|
Transfer station
SARATOVChoose
|
Transfer timefrom 2h 48min
|
Total travel timefrom 13h 49min
|Choose
|
Transfer station
TATISHCHEVOChoose
|
Transfer timefrom 4h 28min
|
Total travel timefrom 12h 18min
|Choose
|
Transfer station
MOSCOWChoose
|
Transfer timefrom 3h 39min
|
Total travel timefrom 20h 58min
|Choose
|
Transfer station
PENZAChoose
|
Transfer timefrom 1h
|
Total travel timefrom 8h 49min
|Choose
|
Transfer station
SARANSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 8min
|
Total travel timefrom 10h 1min
|Choose
|
Transfer station
SERDOBSKChoose
|
Transfer timefrom 2h 4min
|
Total travel timefrom 9h 18min
|Choose
|
Transfer station
ARZAMAS GORODChoose
|
Transfer timefrom 4h 48min
|
Total travel timefrom 16h 59min
|Choose
|
Transfer station
ST PETERSBURGChoose
|
Transfer timefrom 5h 33min
|
Total travel timefrom 1d 14h 11min
|Choose
|
Transfer station
SHATKIChoose
|
Transfer timefrom 6h 18min
|
Total travel timefrom 16h 28min
|Choose
|
Transfer station
LUKOYANOVChoose
|
Transfer timefrom 7h 27min
|
Total travel timefrom 15h 19min
|Choose
|
Transfer station
UZHOVKAChoose
|
Transfer timefrom 9h 21min
|
Total travel timefrom 13h 22min
|Choose
|
Transfer station
ROSTOVChoose
|
Transfer timefrom 8h 15min
|
Total travel timefrom 2d 5min
|Choose
|
Transfer station
ZVEREVOChoose
|
Transfer timefrom 2h 52min
|
Total travel timefrom 1d 19h 31min
|Choose
|
Transfer station
SULINChoose
|
Transfer timefrom 2h 8min
|
Total travel timefrom 1d 20h 16min
|Choose